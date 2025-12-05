Dit weekend staat er een hoop op het spel voor het team van McLaren en het zou zomaar voor kunnen komen dat men aan de pitmuur in moet gaan grijpen met teamorders om zo de titelstrijd te beslissen. Zak Brown maakt zich geen zorgen om bijvoorbeeld een weigerende Oscar Piastri, wanneer hij aan de kant zou moeten voor Norris.

Het is een seizoen geworden in de Formule 1 om niet snel te vergeten. Lange tijd leek Oscar Piastri de beste papieren te hebben om zijn allereerste wereldtitel te pakken, maar de Australiër raakte na het Europese seizoen de draad behoorlijk kwijt en zag zijn voorsprong op de concurrentie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vervolgens leek Lando Norris de gedoodverfde favoriet te zijn en hij kon in Qatar zelfs zijn titel verzilveren als hij meer punten zou scoren dan zijn concurrentie. Hij eindigde na de zoveelste McLaren-blunder echter slechts als vierde, achter zijn concurrenten, waardoor in de laatste race van het jaar alles nog mogelijk is.

Terugkrabbelen

Norris is nog altijd de favoriet, maar ook Piastri en Max Verstappen ruiken kansen op de titel. Eerder liet de Brit dit weekend nog weten dat hij verder geen teamorders zal verlangen, mocht de situatie daarom vragen: "Daar hebben we het niet over gehad. Ik denk ook niet dat ik erom zou vragen, dat vind ik ook geen faire vraag. Als het zo eindigt en Max dan kampioen zou worden, dan zij het zo." Op die opmerkingen kwam Brown eerder al terug: "Ja, natuurlijk. We zijn realistisch, we willen dit rijderskampioenschap winnen. Als we eenmaal aan de race zijn begonnen en het wordt duidelijk dat de één wel een kans heeft en de ander niet, dan zullen we er alles aan doen om het rijderskampioenschap te pakken. We zouden gek zijn, als we dat niet deden."

Gaat Piastri aan de kant?

Met alles wat er dit seizoen gebeurd is, vraagt men zich in de paddock en op het internet af of Piastri wel trek heeft om aan de kant te gaan voor Norris, mocht het team hem daarom vragen. Brown zelf maakt zich daar voorlopig niet druk om: "Ja. Onze coureurs hebben altijd gehoor gegeven aan de wensen van het team, net zoals wij aan hun wensen voldoen. Ik twijfel er niet aan dat onze coureurs zullen blijven racen, want ze hebben het fantastisch gedaan – in het belang van het team. Onze coureurs zijn geweldige teamspelers. Ze hebben bewezen dat ze zich inzetten voor het teambelang – en natuurlijk ook voor dat van henzelf – dus ik heb er alle vertrouwen in."

