Verstappen heeft problemen in eerste vrije training Abu Dhabi, Norris nipt het snelst

Lando Norris heeft de eerste vrije training in Abu Dhabi als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:24.485 op het bord en bleef daarmee de concurrentie voor. Max Verstappen en Charles Leclerc completeerden de top drie op het Yas Marina Circuit.

Het allerlaatste raceweekend van 2025 begon vandaag om 10:30 uur met de eerste vrije training. De training was de eerste sessie in aanloop naar de absolute ontknoping van aanstaande zondag: de Grand Prix van Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri maken alle drie kans op het wereldkampioenschap. Het drietal is er dus alles aangelegen om in de vrije trainingen zoveel mogelijk informatie en data te verzamelen, om in de kwalificatie en de race zo goed mogelijk voor de dag te komen. Voor Piastri ging die vlieger vrijdagochtend echter niet op. Hij moest zijn McLaren afstaan aan rookie Patricio O'ward, die samen met zeven andere rookies zijn opwachting maakte. In totaal moesten acht teams nog voldoen aan de regel die zegt dat er dit jaar verplicht twee rookies per auto een vrije training moeten verrijden.

Openingsfase eerste vrije training

De training ging van start met een buitentemperatuur van 28 graden Celsius, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 35 graden Celsius. Arvid Lindblad, die volgend jaar zijn fulltime-debuut maakt bij Racing Bulls, kwam onder toeziend oog van zijn vader als eerst naar buiten in de Red Bull van Yuki Tsunoda. Verstappen kwam na een kleine vijf minuten op de harde band naar buiten en was met zijn eerste ronde direct goed met de snelste tijd op dat moment: 1:27.130. Norris begon zijn training op de medium band en klokte met zijn eerste ronde een 1.27.888. Na de eerste tien minuten was het Carlos Sainz die op de harde band bovenaan de tijdenlijst stond met een 1:25.712.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



December 5, 2025

Problemen voor Haas

Norris scherpte de tijd van Sainz niet veel later aan met een 1:25.454. Verstappen sloot hier op een compound harder achteraan met een 1.25.468. Met nog veertig minuten te gaan waren de eerste problemen van het weekend er voor Haas-coureur Oliver Bearman. De Brit riep over de boordradio dat hij vermogen verloor, waarna zijn team antwoordde dat een hydraulisch lek de auto parten speelde. Bearman wist echter zijn weg naar de pits te vinden, waardoor de sessie zonder problemen voortgezet kon worden. Op dit moment was het Nico Hülkenberg die met een 1:25.439 bovenaan de tijdenlijst stond.

Ollie Bearman has tiptoed back to the pits for repairs



December 5, 2025

Verstappen met het eerste statement van het weekend

Met nog een goed half uur te gaan kwam Verstappen met het eerste statement van het weekend. De regerend wereldkampioen kwam als allereerste op de zachte band naar buiten en zette daarmee een 1:24.493 op het bord, ruim een halve seconde sneller dan de tweede tijd. De top vijf werd op dat punt gecompleteerd door Isack Hadjar, Sainz, Gabriel Bortoleto en Hülkenberg. Het is opvallend dat Verstappen zo vroeg in het weekend al voor een kwalificatierit ging. We zien regelmatig eerste vrije trainingen, waar überhaupt geen rode banden aan te pas komen. Toch counterde Norris direct. Ook de Brit ging voor een snelle ronde op de zachte band, maar na een slordige ronde bleef hij steken op een 1:24.519. Met een foutje in de derde sector, geen slechte tijd.

Problemen voor Verstappen

En een goed voorbeeld doet volgen, zo bleek. In het laatste deel van de training zagen we meerdere coureurs op de rode sloffen naar buiten komen, waardoor de tijdenlijst constant op de schop ging. In de slotfase ging Verstappen echter voor een lange run op de harde band, en scherpte zijn tijd zodoende niet meer aan. Zijn rondetijden zagen er goed uit, maar met nog acht minuten op de klok gaf Verstappen aan dat het voelde alsof er iets in de auto afgebroken was. "Waar voel je het?", klonk het. "Overal, nu." Hij wist zijn weg echter wel te vervolgen. Ook Norris en Charles Leclerc zaten op de snelheid van Verstappen in de lange run.

Bij het vallen van de vlag was het Norris die bovenaan de tijdenlijst stond met een 1:24.485. Max Verstappen volgende hierachter met een verschil van slechts 0,008 seconden. De top vijf werd gecompleteerd door Leclerc, Kimi Antonelli, Hülkenberg en George Russell.

