Lando Norris was dan wel het snelst tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, toch zijn er zorgen bij McLaren. Er werd flink aan de papajakleurige bolide gesleuteld, ze maakten gebruik van flow-vis en ze zouden vrezen dat Mercedes het kampioenschap op zondag gaat beslissen in het voordeel van Max Verstappen.

Norris stond bovenaan de tijdenlijst met een 1:24.485, toen de vlag viel in VT1 op het Yas Marina Circuit. Hij zat slechts 0.008 seconden onder Verstappen en 0.016 seconden onder de Ferrari van Charles Leclerc. Norris was echter in geen enkele sector het sterkst. Hij was 0.100 seconden langzamer dan Verstappen in sector 1 en 0.124 seconden langzamer in sector 2. Nico Hülkenberg ging met zijn Kick Sauber paars in sector 3. McLaren zou vooral zorgen hebben over de tweede sector. Waar er voor de finale in Abu Dhabi vooral rekening werd gehouden met een scenario waarin Norris 'gewoon' derde kon finishen om de WK-titel veilig te stellen, wordt er naar verluidt bij McLaren nu gevreesd dat Mercedes een rol gaat spelen.

McLaren mist efficiëntie in tweede sector

McLaren heeft via analisten van F1 TV laten weten dat ze momenteel verwachten dat de kans bestaat dat Verstappen zou kunnen winnen op zondag en dat Mercedes de strijd aan kan gaan met McLaren om Norris te beroven van een mogelijk podiumresultaat. De MCL39 mist "efficiëntie" in de tweede sector op het Yas Marina Circuit. Norris werd met flow-vis op de wagen naar buiten gestuurd. Waar dat normaal gesproken gebeurt aan het begin van het seizoen om nieuwe afstellingen of onderdelen uit te proberen en over de auto te leren, zou McLaren het nu hebben gedaan als een soort wanhoopspoging om ook maar iets te vinden om de auto sneller te maken. Het tijdsverlies van Norris in de tweede sector is opmerkelijk en het komt als een verrassing dat McLaren op het Yas Marina Circuit, een baan die erg bij de karakteristieken van de MCL39 zou passen, niet zo goed uit de startblokken is gekomen als verwacht.

© IMAGO | Gaat Russell een cruciale positie van Norris af kunnen pakken op zondag?

Oudere power units bij McLaren

Er hangt niet alleen een vraagteken boven de setup van de McLaren, maar ook boven de Mercedes-krachtbron. Verstappen heeft een relatief nieuwe Honda-power unit tot zijn beschikking, aangezien Red Bull deze na een pitstraatstart in São Paulo in haar pool heeft. McLaren heeft geen gridstraffen geïncasseerd voor motoronderdelen, maar heeft dus alleen nog oudere motoren tot haar beschikking. Toen F1 TV vroeg naar de motorsituatie bij Norris en Piastri, was het antwoord een nerveuze: "We hebben er alles aan gedaan wat we kunnen doen." Honda en Red Bull hebben laten weten dat ze zich "geen zorgen maken" en ze zijn daar dus veel zelfverzekerder over.

Wint Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi, dan moet Norris vierde of lager finishen om de WK-titel aan de Limburger te verliezen. Red Bull Racing hoopt dus dat Mercedes of zelfs Ferrari roet in het eten van McLaren kan gooien.

