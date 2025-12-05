Norris wederom snelste in Abu Dhabi, longruns voorlopig weinig hoopvol voor Verstappen

Op vrijdag is de eerste dag in Abu Dhabi van start gegaan met de eerste vrije training rond 10:30 uur Nederlandse tijd. Veel coureurs waren afwezig wegens de verplichte rookietests, maar enkele uren later was iedereen van de grid weer van de partij. De tweede vrije training werd opnieuw door Lando Norris als snelste afgesloten.

Het hele weekend staat natuurlijk compleet in het teken van de titelstrijd tussen Max Verstappen, Norris en Oscar Piastri, waarbij de Britse coureur natuurlijk als grote favoriet het weekend induikt. Ook in de eerste vrije training, waarbij Piastri aan de kant zat wegens de rookietest, was het Norris die nét als snelste de sessie wist af te sluiten. Hij pakte een kleine marge ten opzichte van Verstappen en dus lijkt het opnieuw spannend te zijn voor het aankomende weekend.

Norris en Verstappen komen elkaar tegen

Enkele uren later was het tijd voor de tweede vrije training, waarbij het hele veld natuurlijk weer terugkeerde op de grid. Om 17:00 uur lokale tijd gingen we van start met de sessie, die dus op dezelfde tijd als de race van zondag aangevangen is. Qua temperatuur en weersomstandigheden viel er in de tweede vrije training dus beter vergelijkingsmateriaal voor de knappe koppen aan de pitmuur te verzamelen. In de eerste rondjes was het een drukte van jewelste op de baan tijdens deze toch wel belangrijke sessie. Het zorgde onder meer voor een incidentje tussen Norris en Verstappen, die elkaar al vroeg in de sessie tegenkwamen. De Brit vond dat Verstappen hem in de weg reed: "Wat doet deze gast? Ik crashte bijna!"

📻 "What's this guy doing? I almost crashed"



Norris on the radio as he encounters a slow-moving Verstappen #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c9sqIBCfM4 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

In de openingsfase waren het verder vooral de coureurs op de softs die zich vooraan wisten te melden. Zo zagen we Oliver Bearman, Isack Hadjar en Esteban Ocon, de enige rijders op de softs, allemaal binnen de top vijf. Aangevuld met Verstappen en Norris op de mediums. Even later werden ook de softs bij onder meer de Nederlander op de wagen geschroefd en snoepte hij met een 1:23.446 de snelste tijd van Bearman af. Ook Isack Hadjar, volgend jaar natuurlijk Verstappen zijn teamgenoot in 2026, kwam met een prima tijd op de softs naar voren en sloot aan op twee tienden achter de Limburger.

Rest ook op softs

Ook de rest van de rijders waren inmiddels begonnen aan de kwalificatieruns op de softs. Verbeteringen vielen dus overal, waarbij Norris al snel de tijd van Verstappen behoorlijk wist te verbeteren met een 1:23.083. Ook George Russell sloot even later net achter Verstappen aan met de derde tijd, terwijl Bearman op dat moment knap op de vierde tijd bleef steken. Het wachten was vervolgens op een goed rondje van Piastri. De Australiër kreeg op dat moment de touwtjes echter niet aan elkaar geknoopt, maakte bij het ingaan van zijn snelle rondje weer een foutje en kwam op dat moment niet verder dan de elfde tijd, op zes tienden van teamgenoot Norris.

Longruns in de slotfase

Verstappen bleek één van de eerste coureurs te zijn die begon aan de longruns op de mediums om data te verzamelen die cruciaal kan blijken voor het restant van het weekend. Met een volle tank ging de Nederlander het circuit op om te kijken hoe de banden het hielden en hoe de snelheid in de longruns op de mediums bleek. Verstappen had het echter lastig met de RB21, rapporteerde over gestuiter van zijn bolide en zag ook zijn auto meermaals uitstappen. Sowieso was er wel veel gemopper over de mediums, die hier niet lekker lijken te gaan. Het is dus waarschijnlijk dat men vooral deze banden nu op probeerde te rijden, zodat de hards en softs overblijven voor de Grand Prix op zondag.

In het restant van de sessie leek het er in ieder geval wel op dat het team van McLaren het wel het beste voor elkaar had wat betreft de longruns. Zo klokte Norris regelmatig tijden die één seconde sneller gingen dan Verstappen. Al moet er dus wel gezegd worden dat de mediums later dit weekend wellicht niet eens meer gebruikt gaan worden. Uiteindelijk waren er - vanzelfsprekend - geen verbeteringen in het restant van de sessie. Zo sluit Norris deze wederom als snelste af, wederom voor Verstappen. Russell sluit de training als derde af.

