Hoe laat begint het raceweekend in Miami?

Redactie

Vrijdag 5 mei 2023 09:22

Het Formule 1-circus is gearriveerd in Miami en dat betekent dat het tijd is voor de vijfde ronde van het wereldkampioenschap dat dit weekend op het Miami International Autodrome zal plaatsvinden. Afgelopen weekend werd de eerste sprintrace van het jaar in Bakoe verreden, dit weekend werkt de sport het traditionele format af.

De koningsklasse van de autosport zal voor de tweede keer afreizen naar het Miami International Autodrome. De eerste race werd in 2022 gehouden en het ronderecord staat op naam van Verstappen met een 1:31.361. Het circuit is 5,412 kilometer lang en aankomende zondag zullen er 57 ronden worden verreden. Het circuit kent negentien bochten en op de lange rechte stukken, waar er drie van zijn, kan er een topsnelheid van meer dan 340 kilometer per uur worden bereikt. In de bochtencombinatie 11 tot en met 16 moeten de rijders dan wel weer enorm langzaam rijden en het is iets waar vorig jaar een aantal keren kritiek op kwam.

Tijdschema Grand Prix van Miami (Nederlandse tijd)

Alle sessies in Miami zullen komend weekend in Nederland pas 's avonds te volgen zijn. De eerste vrije training, derde vrije training, kwalificatie en race zullen voor Nederlandse fans nog wel te doen zijn. De tweede vrije training op vrijdag wordt nachtwerk, want deze sessie begint pas om 23:30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hieronder het volledige tijdschema.

Vrijdag 5 mei

Eerste vrije training: 20:00 uur - 21:00 uur

Tweede vrije training: 23:30 uur - 00:30 uur

Zaterdag 6 mei

Derde vrije training: 18:30 uur - 19:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur - 23:00 uur

Zondag 7 mei

Race: 21:30 uur - 23:00 uur