Verstappen kreeg geen boodschap van ouders: "Ze vertrouwen hun zoon gewoon"
Max Verstappen heeft dit weekend de ultieme kans om zijn vijfde wereldtitel op een rij te pakken, al moet het daar natuurlijk wel raar voor lopen. De Limburger moet dat op locatie doen zonder support van zijn ouders, die niet in Abu Dhabi aanwezig zijn. Ook spraken ze hem niet speciaal toe richting het cruciale weekend.
Het aankomende weekend heeft Verstappen onverwachts nog altijd kans om de wereldtitel van dit jaar te pakken, wanneer hij met twaalf punten achterstand op Lando Norris aan de Grand Prix van Abu Dhabi begint. Er moet het nodige gebeuren, maar het feit dat hij nog in de race zit, is al een mirakel an sich. Ook binnen de familie van Verstappen hadden ze eigenlijk niet meer gerekend op het mogelijke buitenkansje dat dit weekend beschikbaar is.
Jos en Sophie afwezig
Verstappen liet namelijk eerder al weten dat er niemand van zijn ouders op locatie aanwezig is om hem te supporten: "Mijn vader heeft een rally in Afrika en mijn moeder is thuis [op de honden aan het passen]. Het was ook niet gepland dat ze zou komen. Ik had namelijk niet gepland dat ik nog in titelgevecht zou zitten", zo vertelde de Nederlander lachend tijdens de persconferentie. Ook Verstappen zelf haalde zijn schouders op: "De trofee is dezelfde, ik heb er vier thuis. Ik heb al alles bereikt wat ik wilde."
Geen bemoedigend woordje
Kreeg hij dan wel een aantal steunende woordjes mee richting Abu Dhabi? Ook dat niet: "Zo zijn wij niet. Ze weten dat ik alles geef wanneer ik in de auto zit. Ik praat met hen over andere dingen. Ze hoeven mij helemaal niet te motiveren. Zo werkt het gewoon niet bij ons. Natuurlijk supporten ze mij altijd. Mijn moeder brandt altijd een kaarsje voor elk raceweekend. Ik denk dat ze hun zoon gewoon vertrouwen", zo besluit de Limburger.
