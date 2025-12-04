Het team van McLaren heeft dit weekend nog twee ijzers in het vuur in de strijd om de wereldtitel van 2025. Lando Norris is echter de grote favoriet en dus wordt er natuurlijk nagedacht over mogelijke teamorders, al wil het team zelf daar voor de bühne niks van weten. Max Verstappen reageert daar nu op.

De titelrace is natuurlijk nog altijd geen gelopen koers en beide rijders van McLaren kunnen zich dit weekend tot wereldkampioen kronen. Norris ligt daarbij op pole position: hij heeft twaalf punten meer dan Verstappen op zak en staat er zestien voor op teamgenoot Oscar Piastri. Er kunnen zich echter diverse bijzondere scenario's ontvouwen. Denk bijvoorbeeld aan Verstappen die eerste ligt, Piastri die voor Norris ligt en de Brit die dan virtueel de wereldtitel misgrijpt omdat hij dan lager dan P4 rijdt.

McLaren denkt niet aan teamorders

In dat geval zou McLaren ervoor kunnen kiezen om Piastri de teamorder te geven terug te vallen achter Norris, om zo de Brit tot wereldkampioen te kronen. Dit is echter niet besproken binnen het team van McLaren, zo liet Norris eerder op de persconferentie horen: "Daar hebben we het niet over gehad. Ik denk ook niet dat ik erom zou vragen, dat vind ik ook geen faire vraag. Als het zo eindigt en Max dan kampioen zou worden, dan zij het zo." Piastri liet hetzelfde horen: "Het is iets waar we het niet over hebben gehad. Ik heb pas een antwoord als ik weet wat er van me verwacht wordt."

Verstappen reageert

Verstappen geeft nu tegenover Motorsport.com aan dat hij die gedachtegang niet helemaal begrijpt: „Nou, het is altijd beter dan niet winnen! Als je over twintig jaar thuis zit, dan heb je dan toch nog altijd die beker op je kast staan. Dat is toch nog altijd beter dan niet. We gaan het zien!" De viervoudig wereldkampioen durft dan ook niet te voorspellen hoe Norris in het heetst van de strijd zal handelen: "Je kan het onmogelijk vooraf voorspellen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken na wat er zich dit seizoen allemaal heeft afgespeeld, dus ik weet het niet."

