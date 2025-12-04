close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Abu Dhabi

Verstappen snapt McLaren-tactiek niet: 'Ik kan niet in Norris zijn hoofd kijken'

Verstappen snapt McLaren-tactiek niet: 'Ik kan niet in Norris zijn hoofd kijken'

Brian Van Hinthum
Abu Dhabi

Het team van McLaren heeft dit weekend nog twee ijzers in het vuur in de strijd om de wereldtitel van 2025. Lando Norris is echter de grote favoriet en dus wordt er natuurlijk nagedacht over mogelijke teamorders, al wil het team zelf daar voor de bühne niks van weten. Max Verstappen reageert daar nu op.

De titelrace is natuurlijk nog altijd geen gelopen koers en beide rijders van McLaren kunnen zich dit weekend tot wereldkampioen kronen. Norris ligt daarbij op pole position: hij heeft twaalf punten meer dan Verstappen op zak en staat er zestien voor op teamgenoot Oscar Piastri. Er kunnen zich echter diverse bijzondere scenario's ontvouwen. Denk bijvoorbeeld aan Verstappen die eerste ligt, Piastri die voor Norris ligt en de Brit die dan virtueel de wereldtitel misgrijpt omdat hij dan lager dan P4 rijdt.

McLaren denkt niet aan teamorders

In dat geval zou McLaren ervoor kunnen kiezen om Piastri de teamorder te geven terug te vallen achter Norris, om zo de Brit tot wereldkampioen te kronen. Dit is echter niet besproken binnen het team van McLaren, zo liet Norris eerder op de persconferentie horen: "Daar hebben we het niet over gehad. Ik denk ook niet dat ik erom zou vragen, dat vind ik ook geen faire vraag. Als het zo eindigt en Max dan kampioen zou worden, dan zij het zo." Piastri liet hetzelfde horen: "Het is iets waar we het niet over hebben gehad. Ik heb pas een antwoord als ik weet wat er van me verwacht wordt."

Verstappen reageert

Verstappen geeft nu tegenover Motorsport.com aan dat hij die gedachtegang niet helemaal begrijpt: „Nou, het is altijd beter dan niet winnen! Als je over twintig jaar thuis zit, dan heb je dan toch nog altijd die beker op je kast staan. Dat is toch nog altijd beter dan niet. We gaan het zien!" De viervoudig wereldkampioen durft dan ook niet te voorspellen hoe Norris in het heetst van de strijd zal handelen: "Je kan het onmogelijk vooraf voorspellen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken na wat er zich dit seizoen allemaal heeft afgespeeld, dus ik weet het niet."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris Abu Dhabi

Net binnen

VIDEO: 'Hadjar wilde eerst niet naar Red Bull Racing' l GPFans Raceteam
Toekomst Hadjar in F1

VIDEO: 'Hadjar wilde eerst niet naar Red Bull Racing' l GPFans Raceteam

  • 27 minuten geleden
Hamilton stoort zich aan Red Bull: 'Weten wat er gebeurt als coureurs daarheen gaan'
Hamilton over Red Bull

Hamilton stoort zich aan Red Bull: 'Weten wat er gebeurt als coureurs daarheen gaan'

  • 58 minuten geleden
  • 8
 Verstappen vergelijkt 2021 met 2025: 'Duidelijk dat twee teams elkaar toen niet mochten'
Verstappen over titel

Verstappen vergelijkt 2021 met 2025: 'Duidelijk dat twee teams elkaar toen niet mochten'

  • 1 uur geleden
Stand F2 en F3: Câmara kampioen in F3, Fornaroli voor laatste weekend al kampioen in F2
Stand F2 en F3

Stand F2 en F3: Câmara kampioen in F3, Fornaroli voor laatste weekend al kampioen in F2

  • 2 uur geleden
  • 2
 Presidentsverkiezingen FIA gaan door ondanks rechtszaak: onzekerheid nog wel aanwezig
FIA Verkiezing

Presidentsverkiezingen FIA gaan door ondanks rechtszaak: onzekerheid nog wel aanwezig

  • 2 uur geleden
  • 2
 Alonso grapt over Verstappen, Norris en Piastri: 'Beste coureur weer geen kampioen'
Alonso over titelgevecht

Alonso grapt over Verstappen, Norris en Piastri: 'Beste coureur weer geen kampioen'

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
200.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x