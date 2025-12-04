Yuki Tsunoda reageert voor het eerst op het verlies van zijn racestoeltje voor 2026. De Japanse coureur, die dit weekend zijn laatste Grand Prix in Abu Dhabi zal rijden, is vastbesloten om zijn plek terug te vechten in de koningsklasse als test- en reserverijder bij Red Bull. Tsunoda laat van zich horen op sociale media.

Red Bull heeft gekozen voor jonkie Isack Hadjar als vervanger van Tsunoda naast Max Verstappen. Tsunoda heeft zich nu voor het eerst op sociale media laten horen over de beslissing: "Ik ben nog niet klaar. Het was ongelooflijk moeilijk om te horen dat ik in 2026 geen racestoeltje zal hebben, maar ik ben vastbesloten om harder dan ooit te werken met Red Bull als test- en reserverijder om me te ontwikkelen met het team en te bewijzen dat ik een plek op de grid verdien."

Mekies

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull, prees Tsunoda eerder voor zijn inzet en ontwikkeling in de afgelopen vijf seizoenen binnen het F1-systeem van Red Bull. Hij noemde Tsunoda een "complete racer" met "uitzonderlijke racevaardigheden" en benadrukte dat hij een gewaardeerd onderdeel blijft van de projecten van de organisatie voor 2026. Mekies prees ook Tsunoda's persoonlijkheid, die hij "aanstekelijk" noemde, en noemde hem een "heel speciaal onderdeel van de Red Bull-familie".

Blijven vechten

Ondanks het verlies van zijn racestoeltje, blijft de Japanse coureur vastberaden om zijn droom na te jagen. Hij sluit zijn bericht vol goede moed af: "Het leven zit vol tegenslagen, en dit is de mijne. Het zal me er niet van weerhouden de beste F1-coureur te worden die ik kan zijn." Met deze woorden laat hij in ieder geval zien dat hij niet van plan is op te geven en zijn plek in de Formule 1 wil blijven vechten.

