close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
verstappen, hadjar, red bull

Van der Zande: 'Hadjar moet met juiste mentaliteit naast Verstappen gaan zitten'

Van der Zande: 'Hadjar moet met juiste mentaliteit naast Verstappen gaan zitten'

Jan Bolscher
verstappen, hadjar, red bull

Renger van der Zande heeft bij Ziggo Sport zijn visie gegeven op de nieuwe uitdaging van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De IMSA-coureur benadrukt dat de jonge coureur met de juiste mentaliteit moet beginnen aan zijn avontuur. Hadjar, die Yuki Tsunoda opvolgt, krijgt de kans om naast Max Verstappen te rijden, maar dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Hadjar, die in zijn eerste seizoen in de Formule 1 een podiumplaats wist te behalen in Zandvoort, staat voor een grote uitdaging bij het prestigieuze team. Van der Zande stelt dat het belangrijk is om met een realistische blik te beginnen: "Je moet met de goede mentaliteit instappen. Zeggen: 'Goh, ik ga het waarschijnlijk niet redden.' Wat kan ik ervan leren? Hoe gaat de toekomst uitzien? Misschien dat Max wel een keer vertrekt? Dan ben ik de nummer één bij Red Bull. Er liggen dus kansen."

Uitdaging naast Verstappen

De uitdaging om naast Verstappen te rijden, is groot. Van der Zande waarschuwt met een knipoog: "Ze moeten naast Max niemand willen zetten, want niemand wil naast Max zitten." Toch ziet hij ook de kans die het biedt om bij een professioneel team te rijden. Hadjar moet zich echter voorbereiden op een zware strijd, want eerdere coureurs als Liam Lawson, Pierre Gasly en Alexander Albon slaagden er niet in de Nederlander te verslaan in een intern duel.

 

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Isack Hadjar
Wheatley gelooft in titelkansen Verstappen:
F1 Wereldtitel

Wheatley gelooft in titelkansen Verstappen: "Max gaat winnen"

  • Vandaag 10:40
Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend
Weer F1

Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend

  • Vandaag 08:03

Net binnen

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi
Rookies

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

  • 27 minuten geleden
  • 1
 Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag
Sergio Pérez

Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag

  • 1 uur geleden
  • 1
 Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi

  • 1 uur geleden
  • 5
 'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Opmerkelijk moment Brown in Qatar:
Zak Brown

Opmerkelijk moment Brown in Qatar: "Je ziet Piastri ook denken, wat kom jij hier doen?"

  • 3 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
200.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
200.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x