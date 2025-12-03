Renger van der Zande heeft bij Ziggo Sport zijn visie gegeven op de nieuwe uitdaging van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De IMSA-coureur benadrukt dat de jonge coureur met de juiste mentaliteit moet beginnen aan zijn avontuur. Hadjar, die Yuki Tsunoda opvolgt, krijgt de kans om naast Max Verstappen te rijden, maar dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Hadjar, die in zijn eerste seizoen in de Formule 1 een podiumplaats wist te behalen in Zandvoort, staat voor een grote uitdaging bij het prestigieuze team. Van der Zande stelt dat het belangrijk is om met een realistische blik te beginnen: "Je moet met de goede mentaliteit instappen. Zeggen: 'Goh, ik ga het waarschijnlijk niet redden.' Wat kan ik ervan leren? Hoe gaat de toekomst uitzien? Misschien dat Max wel een keer vertrekt? Dan ben ik de nummer één bij Red Bull. Er liggen dus kansen."

Artikel gaat verder onder video

Uitdaging naast Verstappen

De uitdaging om naast Verstappen te rijden, is groot. Van der Zande waarschuwt met een knipoog: "Ze moeten naast Max niemand willen zetten, want niemand wil naast Max zitten." Toch ziet hij ook de kans die het biedt om bij een professioneel team te rijden. Hadjar moet zich echter voorbereiden op een zware strijd, want eerdere coureurs als Liam Lawson, Pierre Gasly en Alexander Albon slaagden er niet in de Nederlander te verslaan in een intern duel.

Gerelateerd