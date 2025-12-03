Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend
Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend
De Grand Prix van Abu Dhabi belooft een heerlijke apotheose van dit razend spannende Formule 1-seizoen te worden en vanzelfsprekend zal ook het weer in het weekend een cruciale rol gaan spelen. Op regen hoeven de coureurs - verrassing - komend weekend in ieder geval niet te rekenen.
Gedurende het raceweekend zijn er geen neerslagkansen, waardoor de teams zich volledig kunnen richten op hun strategieën voor droog weer. De vrije trainingen op vrijdag en zaterdag zullen plaatsvinden onder zonnige en warme omstandigheden, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 28 graden Celsius. De kwalificatie en de race zelf vinden 's avonds plaats, wanneer de temperaturen dalen tot ongeveer 25 graden Celsius. Dit temperatuurverschil tussen de dag- en avondsessies zal een belangrijke rol gaan spelen in de bandenslijtage en grip op het circuit.
Temperatuurverschillen
De stabiele en droge weersomstandigheden zullen een grote invloed hebben op de strategieën van de teams. De temperatuurswisselingen tussen de dag- en avondsessies zijn cruciaal voor het bandenmanagement. Tijdens de vrije trainingen zullen de teams het bandengedrag onder warme omstandigheden moeten begrijpen, terwijl ze zich voor de kwalificatie en race moeten afstemmen op de koelere, avondomstandigheden. De luchtvochtigheid 's avonds zal oplopen tot ongeveer 60%, wat in combinatie met de lichte windstoten een kleine aanpassing in de rempunten kan vereisen.
