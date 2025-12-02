Red Bull Racing heeft zojuist bevestigd dat Isack Hadjar de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen zal zijn vanaf het Formule 1-seizoen van 2026. In een officiële verklaring van teambaas Laurent Mekies geeft de Fransman duiding bij zijn keuze voor Hadjar en neemt hij Yuki Tsunoda mee in zijn beslissing.

Hadjar heeft een uitstekende indruk nagelaten met zijn snelheid en leercurve tot nu toe. Mekies ziet genoeg in de jonge Fransman om naast Nederlander uit te laten blinken en samen de magie te gaan creëren op het asfalt. "Wat Isack betreft, in zijn eerste Formule 1-seizoen heeft hij veel volwassenheid getoond en bewezen een snelle leerling te zijn. Het belangrijkste is dat hij de pure snelheid heeft laten zien die de belangrijkste vereiste is in deze sport. Wij geloven dat Isack samen met Max kan floreren en voor magie op de baan kan zorgen! 2026 wordt een enorme uitdaging voor het team en voor Red Bull Ford Powertrains. Het zijn spannende tijden en ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken", zo laat Mekies weten.

Tsunoda als reserve

De rol van Tsunoda, die afgelopen jaren een meer dan puike indruk achterliet als vaste rijder, zal dan weer veranderen. Hij wordt namelijk de test- en reservecoureur van het team, een rol die hij ook eerder bij AlphaTauri vervulde. Mekies prijst de ontwikkeling van de Japanner en zijn invloed op de projecten van 2026. "Yuki rijdt al zeven jaar in de kleuren van Red Bull en ik heb het genoegen gehad om met hem samen te werken bij beide Red Bull-teams", zo begint de Fransman.

Alle lof voor Tsunoda

Mekies vervolgt: "In zijn vijf seizoenen tot nu toe in de Formule 1 is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur, goed voor één ronde op zaterdag en in staat tot uitzonderlijke starts en uitstekende racekwaliteit op zondag. Iedereen in de sport zal het erover eens zijn dat het onmogelijk is om Yuki niet aardig te vinden. Zijn persoonlijkheid is aanstekelijk en hij is een heel bijzonder onderdeel van de Red Bull-familie geworden. Namens iedereen bij Red Bull dank ik hem voor wat hij tot nu toe heeft bijgedragen en we weten dat hij van onschatbare waarde zal zijn voor de projecten voor 2026", zo besluit Mekies.

