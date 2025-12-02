Richard Verschoor tekent bij Formule 1-team van McLaren
Richard Verschoor tekent bij Formule 1-team van McLaren
Mooi nieuws voor de Nederlandse Richard Verschoor. De Formule 2-coureur heeft zijn handtekening gezet bij het Formule 1-team van McLaren en voegt zich bij het Driver Development Programme van de Britse grootmacht.
Richard Verschoor is al enkele jaren actief in de Formule 2, waar hij inmiddels meerdere overwinningen op zijn naam heeft geschreven. De Nederlander maakte enige tijd geleden al bekend dat dit zijn laatste jaar in de opstapklasse zou zijn, waarna zijn toekomst lange tijd onduidelijk was. Inmiddels heeft de 24-jarige coureur echter een mooie deal uit het vuur weten te slepen. Hij sluit zich aan bij het opleidingsprogramma van het Formule 1-team van McLaren, waarmee hij voor het eerst een sterke link heeft met een team uit de koningsklasse van de autosport.
Richard Verschoor tekent bij McLaren
"Ik ben verheugd om onderdeel uit te maken van het opleidingsprogramma van McLaren", laat Verschoor optekenen. "Het is een speciaal moment, en ik ben dankbaar voor de steun van McLaren, waardoor ik mij binnen het programma verder kan blijven ontwikkelen. Ik kan niet wachten om de komende maanden hard aan de slag te gaan met het team." De Utrechter staat momenteel derde in het Formule 2-klassement. Tot afgelopen zondag maakte hij kans op de titel, maar die is inmiddels vergeven aan Leonardo Fornaroli.
Nieuwe collega's
Diezelfde Fornaroli is eveneens opgenomen in het opleidingsprogramma van McLaren. De Italiaan won in 2024 al het Formule 3-kampioenschap en heeft nu de titel in de Formule 2 op zijn naam geschreven. Ook Christian Costoya, winnaar van het FIA Karting European Championship van dit jaar, heeft een plekje weten te bemachtigen.
Gerelateerd
Net binnen
BREAKING: Verstappen krijgt Hadjar officieel als teamgenoot voor 2026
- 3 uur geleden
- 10
We zijn compleet: Dit is de F1-grid voor het seizoen van 2026
- 17 minuten geleden
- 1
FIA komt met prachtig initiatief en lanceert fotowedstrijd om Van Egmond te eren
- 58 minuten geleden
VIDEO: Zo pakt Max Verstappen het F1-wereldkampioenschap | GPFans Special
- 1 uur geleden
- 1
Hadjar lyrisch na promotie naar Red Bull: "Kijk uit naar leren van Max"
- 2 uur geleden
Mekies vertelt over Red Bull-keuzes: 'Isack kan samen met Max voor magie zorgen'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november