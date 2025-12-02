Max Verstappen kennen we als een koele kikker en dat was tijdens de F1 Grand Prix van Qatar niet anders. Er was echter één momentje waarover hij zich zorgen maakte. Omdat het hele veld achter de safety car dicht bij elkaar zat, vreesde de Red Bull Racing-coureur dat hij daar een groot nadeel zou ondervinden, maar gelukkig liep dat net goed af.

Oscar Piastri lag aan de leiding voor Verstappen en Lando Norris, toen de wedstrijd geneutraliseerd werd vanwege een crash tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly. Alleen McLaren en Esteban Ocon bleef buiten, een fout die het papajateam uiteindelijk de overwinning zou kosten, omdat Piastri en Norris in feite een pitstop achter zouden lopen. In de pitstraat was het ontzettend druk. Red Bull had het nadeel dat ze dicht bij de pitstraatingang stonden. Je krijgt dan te maken met een hele rits auto's die ook binnenkomen. Je mag niet zomaar wegrijden en de fast lane op, als je daar een andere deelnemer bij hindert. Dat is een unsafe release en levert een straf op. Gelukkig voor Verstappen kon hij precies een gaatje vinden tussen Kimi Antonelli en Carlos Sainz. Antonelli zelf moest extra lang wachten en verloor wat uiteindelijk P3 zou zijn aan Sainz.

Druk in de pitstraat

"Mijn start was prima, daar pakte ik een plekje", zo begon Verstappen bij de persconferentie zijn race samen te vatten. "Vanaf dat moment was ik gewoon op mijn banden aan het letten. Maar vervolgens werd de safety car losgelaten in precies de goede ronde. We kozen ervoor om te stoppen en blijkbaar hadden een heleboel mensen achter mij hetzelfde idee. Het team heeft het daar geweldig gedaan. Ik ben in de pitstraat uit de problemen gebleven." Daar maakte de Limburger zich zorgen over. "Het was nogal druk in de pitstraat. Daarna wist ik echter dat we waarschijnlijk op de juiste weg waren."

Verstappen hoefde alleen maar op zichzelf te letten

"Ik wist ook dat de twee McLarens een heleboel pace nodig hadden om die pitstop als het ware goed te maken", vervolgde Verstappen. "Toen de safety car eenmaal van de baan ging, sloegen ze meteen een gat. Maar ik hoefde alleen maar op de best mogelijke pace te letten voor die twee stints tot het einde, en volgens mij hebben we dat prima gedaan. Ik lette op mijn eigen snelheid en op mijn banden en dat was genoeg tot het vallen van de vlag."

