Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 17:22

Vrijdag gaan de coureurs beginnen aan het vijfde raceweekend van 2023. De coureurs mogen zich opmaken voor een raceweekend waarin het weer op meerdere manieren een grote rol gaat spelen.

Tot nu toe hebben de coureurs eigenlijk alleen in Australië een beetje te maken gehad met regen. Tijdens de andere drie raceweekenden was het zo droog als maar kan, waardoor de coureurs daar totaal geen last van hadden en gewoon hun ding konden doen. Tot nu toe wonnen Max Verstappen en Sergio Pérez allebei twee races. De vraag is of dit komend weekend gaat veranderen. Het weer kan daar wellicht een handje bij helpen.

Weerbericht GP Miami

Op vrijdag lijken de coureurs vrijuit te kunnen gaan oefenen om kilometers te maken en de juiste setup te vinden, want op wat bewolking na zullen ze tijdens die sessies geen last van regen hebben. Op zaterdag neemt de kans al wat toe, want dan is er 40% kans op regen en dus een natte kwalificatie. De grootste kans op regen is echter op zondag. Dan wordt de kans op regen ingeschat op 81%. De temperaturen zullen het hele weekend ongeveer op 29 graden Celsius uit gaan komen. Warm maar onvoorspelbaar weer dus dit weekend in Miami.