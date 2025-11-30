Verstappen breekt het internet na overwining in Qatar: "Dit wordt oorlog volgende week"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg samen met Red Bull Racing het duo van McLaren in een tactisch steekspel, en maakt daarmee de tongen los op social media.

Max Verstappen ving de voorlaatste race van het seizoen aan vanaf de derde plaats, maar wist dat een goede start allesbepalend zou zijn. De viervoudig wereldkampioen verschalkte bij de start Lando Norris, waarna hij achter Oscar Piastri aansloot. Red Bull Racing was vervolgens wakker tijdens een safety car-periode na een crash van Nico Hülkenberg en riep Verstappen meteen naar binnen, waar McLaren zowel Piastri als Norris buiten hield. Die gok betaalde zich echter niet uit. Waar Piastri als tweede over de streep wist te komen, moest de leider in het kampioenschap tekenen voor de vijfde plaats. Daarmee is Verstappen voorbij aan Piastri in het kampioenschap, waar de achterstand naar Norris nog slechts twaalf punten bedraagt. En dat maakt de tongen los op social media.

Artikel gaat verder onder video

