Het wereldkampioenschap in de F1 ligt weer helemaal open na de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen deed goede zaken in het klassement en staat nu op de tweede plek, vlak achter kampioenschapsleider Lando Norris. Ook Oscar Piastri doet vanaf plek drie nog mee om de wereldtitel. Hoe ziet de F1-stand er nu uit voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi?

Verstappen heeft bijzonder goede zaken gedaan tijdens de race in Qatar. De Nederlander kwam als winnaar over de streep en pakte zodoende 25 punten. Doordat Piastri als tweede over de streep kwam en daarmee 18 punten veiligstelde, wist Verstappen de Australiër te passeren in de WK-stand. De voorsprong van de Red Bull-coureur op de McLaren-rijder is nu vier puntjes. Norris finishte op het Lusail International Circuit slechts als vierde en zag dus hoe zijn directe concurrenten dichterbij kwamen. Het verschil tussen WK-leider Norris en nummer twee Verstappen is nu - aan de vooravond van Abu Dhabi - nog 12 punten.

Artikel gaat verder onder video

Norris loopt averij op, Verstappen heeft nog kans in Abu Dhabi

Norris liep de grootste averij op in Qatar. De Brit begon de race nog als tweede, maar viel door een alternatieve pitstop-strategie terug naar de vijfde plek, achter Kimi Antonelli. Norris wist de schade nog wat te beperken door de Mercedes vlak voor het einde voorbij te gaan, maar een vierde plek is alsnog niet ideaal. Anderzijds is Norris nog steeds de kampioenschapsleider en heeft hij alles in eigen hand. Een derde plek tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi is voldoende om zijn eerste F1-wereldtitel binnen te slepen. Als Verstappen de race in het Midden-Oosten komende zondag wint en Norris finisht als vierde, dan is het vijfde kampioenschap voor Verstappen een feit.

F1 WK-stand 2025 vóór de Grand Prix van Abu Dhabi

Gerelateerd