De Grand Prix van Qatar gaat rond 17:00 uur van start op het Lusail International Circuit en Max Verstappen zal de race vanaf de derde plek aanvangen. De viervoudig wereldkampioen heeft in aanloop naar de cruciale race van zondag nog zijn krachtbron laten vervangen.

Op zondag is het tijd voor de mogelijk allesbepalende Grand Prix van Qatar, waarbij Verstappen in ieder geval voor Lando Norris zal moeten eindigen om zijn kansen in het wereldkampioenschap in leven te houden. In aanloop naar de race heeft het team van Red Bull besloten om de krachtbron van de viervoudig wereldkampioen te vervangen met een oude versie. Omdat de Nederlander dus naar een oude krachtbron overschakelt, volgt er geen straf voor de Red Bull-coureur en kan hij zijn race dus gewoon vanaf de derde plek aanvangen.

