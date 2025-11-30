Marko houdt rekening met vroegtijdig pensioen Verstappen: "Dit moeten we serieus nemen"
Marko houdt rekening met vroegtijdig pensioen Verstappen: "Dit moeten we serieus nemen"
Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat een vroegtijdig pensioen van Max Verstappen iets is waar men serieus rekening mee moet houden, omdat de Nederlander niet het type is dat graag de records van zevenvoudig wereldkampioenen Michael Schumacher en Lewis Hamilton wil verbreken.
Max Verstappen is inmiddels alweer ruim tien jaar onderdeel van de Formule 1-grid. De Nederlander is het afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport en heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen achter zijn naam staan. Het is echter een publiek geheim dat de 28-jarige coureur niet van plan is om eindeloos door te gaan in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft een contract tot eind 2028 en heeft al meer dan eens op laten tekenen dat dat zomaar direct zijn laatste contract kan zijn.
Verstappen over vertrek uit Formule 1
Zo vertelde hij dit weekend nog in gesprek met Press Association: "Mijn contract loopt nog door tot en met 2028, maar het hangt allemaal af van de nieuwe regels in 2026 en of die leuk zijn. Als die regels me geen plezier geven, dan blijf ik echt niet meer rondhangen. Ik ben niet bezig met het winnen van zeven wereldtitels. Ik weet dat ik hierna nog drie jaar in mijn contract heb staan, dus in theorie is het mogelijk, maar voor mij is het niet iets dat ik moet bereiken voordat ik de sport verlaat. Ik zou er morgen mee kunnen stoppen."
Red Bull neemt woorden Verstappen serieus
Volgens Red Bull-topman Helmut Marko doet men er goed aan om die woorden niet in de wind te slaan: "Ja, dit is iets wat we serieus moeten nemen", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Max is iemand die zich goed moet voelen en plezier moet hebben. Hij heeft al ontzettend veel bereikt en hij is niet het type dat graag de records van Michael Schumacher of Lewis Hamilton wil evenaren. Ik denk dat het heel goed zou kunnen dat hij op een dag naar ons toekomt en zegt: 'Dankjewel, dit was het.'"
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 12 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 58 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november