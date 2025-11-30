Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat een vroegtijdig pensioen van Max Verstappen iets is waar men serieus rekening mee moet houden, omdat de Nederlander niet het type is dat graag de records van zevenvoudig wereldkampioenen Michael Schumacher en Lewis Hamilton wil verbreken.

Max Verstappen is inmiddels alweer ruim tien jaar onderdeel van de Formule 1-grid. De Nederlander is het afgelopen decennia uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport en heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen achter zijn naam staan. Het is echter een publiek geheim dat de 28-jarige coureur niet van plan is om eindeloos door te gaan in de koningsklasse van de autosport. Verstappen heeft een contract tot eind 2028 en heeft al meer dan eens op laten tekenen dat dat zomaar direct zijn laatste contract kan zijn.

Verstappen over vertrek uit Formule 1

Zo vertelde hij dit weekend nog in gesprek met Press Association: "Mijn contract loopt nog door tot en met 2028, maar het hangt allemaal af van de nieuwe regels in 2026 en of die leuk zijn. Als die regels me geen plezier geven, dan blijf ik echt niet meer rondhangen. Ik ben niet bezig met het winnen van zeven wereldtitels. Ik weet dat ik hierna nog drie jaar in mijn contract heb staan, dus in theorie is het mogelijk, maar voor mij is het niet iets dat ik moet bereiken voordat ik de sport verlaat. Ik zou er morgen mee kunnen stoppen."

Red Bull neemt woorden Verstappen serieus

Volgens Red Bull-topman Helmut Marko doet men er goed aan om die woorden niet in de wind te slaan: "Ja, dit is iets wat we serieus moeten nemen", klinkt het bij de Duitse tak van Sky Sports. "Max is iemand die zich goed moet voelen en plezier moet hebben. Hij heeft al ontzettend veel bereikt en hij is niet het type dat graag de records van Michael Schumacher of Lewis Hamilton wil evenaren. Ik denk dat het heel goed zou kunnen dat hij op een dag naar ons toekomt en zegt: 'Dankjewel, dit was het.'"

