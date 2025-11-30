McLaren-teambaas Andrea Stella wijst Max Verstappen tussen de regels door op het feit dat het ook voor hem belangrijk is om zich aan de regels te houden bij de start van de Grand Prix van Qatar.

Max Verstappen vangt de Grand Prix van Qatar aan vanaf de derde plaats, achter Lando Norris en Oscar Piastri. Om zijn kans op een vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap levend te houden, moet hij vanmiddag voor Norris eindigen. De sprintrace van zaterdag leerde ons echter dat het ontzettend lastig is om in te halen op het Losail International Circuit. Daarnaast moeten alle teams vrijwel verplicht een tweestopper hanteren, waardoor de start misschien wel de enige kans voor Verstappen is om aan Norris voorbij te gaan.

Belangrijk om de race uit te rijden

Dat weet Verstappen zelf ook. Na afloop van de kwalificatie liet hij optekenen dat zijn derde plaats vervelenden voor de mensen voor hem is dan voor zichzelf, omdat "ik niets te verliezen heb." McLaren-teambaas Andrea Stella wijst Max Verstappen tussen de regels door op het feit dat het ook voor hem belangrijk is om zich aan de regels te houden: "Wat betreft bocht één en ronde één: Ik denk dat elke coureur weet dat hij, als hij wil blijven vechten om de titel, de race moet uitrijden."

De finishvlag zien

De Italiaan vervolgt: "En dat geldt ook voor Max. We hebben echt veel respect voor Max, en hij is zeker een kanshebber. Hij wil races winnen. Hij wil niet op een manier winnen waarbij hij acties gebruikt die mogelijk buiten de grenzen vallen. De aanbeveling om ervoor te zorgen dat we de finishvlag zien, is de gebruikelijke en normale aanbeveling die we onze coureurs elke zondag geven tijdens onze briefing. Ze weten dat heel erg goed, dus ik denk dat ze gewoon hun race zullen rijden en ernaar uitkijken om die race ook uit te rijden"

