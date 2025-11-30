Is de start van de GP van Qatar de belangrijkste ooit voor Verstappen? "Ja, misschien wel"
Is de start van de GP van Qatar de belangrijkste ooit voor Verstappen? "Ja, misschien wel"
Max Verstappen heeft een ijzersterke start nodig in de Grand Prix van Qatar, om zicht te blijven houden op het wereldkampioenschap. De Nederlander sluit echter niet uit dat er later in de race nog iets kan gebeuren.
Max Verstappen vangt de Grand Prix van Qatar vanmiddag aan vanaf de derde plaats. Lando Norris start vanaf de tweede stek, met Oscar Piastri op pole. Dat betekent dat de openingsronde zomaar doorslaggevend kan gaan zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. Na zijn vierde plaats in de sprintrace staat Verstappen 25 punten achter Norris. Dat betekent dat hij als vandaag niet inloopt op de McLaren-coureur, er definitief een einde komt aan de inmiddels alweer bijna vijf jaar durende heerschappij van Verstappen.
Lastig inhalen in Qatar
Alhoewel de race pace van de Red Bull er goed uitzag in de enige vrije training, is dat weinig hoopgevend. Tijdens de sprintrace werd namelijk pijnlijk duidelijk dat het vrijwel onmogelijk is om in te halen op het Lusail International Circuit. De DRS-zone is te kort gebleken om een goede aanval te kunnen doen, terwijl het door de bochtige lay-out van de baan ontzettend lastig is om op korte afstand een auto te volgen. De start wordt dus belangrijker dan ooit. De beste kans voor Verstappen om aan Norris voorbij te gaan, is in aanloop naar de eerste bocht. Wat in het voordeel van de Nederlander werkt, is dat hij aan de schone kant van de baan start. Daarnaast heeft hij niets te verliezen, waar dat niet voor Norris geldt.
De belangrijkste start ooit?
Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie krijgt Verstappen de vraag of dit de belangrijkste start uit zijn carrière wordt: "Ja, misschien wel. Misschien ook niet", klinkt het. "Ik bedoel, je weet nooit wat er in de race gaat gebeuren. De sprintrace was ontzettend saai, zou ik zeggen. Je kunt elkaar niet volgen, omdat de banden dan oververhitten. Daarnaast is het met al deze bochten op hoge snelheid en de grip ontzettend lastig om dichtbij te komen. Morgen zit er veel meer brandstof in de auto. De start is absoluut belangrijk, maar je weet het nooit. Je race kan ook verpest worden door andere auto's in de race. Het is onmogelijk om nu al te zeggen dat de race ook saai gaat worden."
