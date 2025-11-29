Norris en Piastri strijden volgens fans om titel: 'Max 'Newey-creatie' Verstappen valt af'
Norris en Piastri strijden volgens fans om titel: 'Max 'Newey-creatie' Verstappen valt af'
Oscar Piastri pakte pole position voor de F1 Grand Prix van Qatar door in de slotfase Lando Norris te verslaan en ook Max Verstappen achter zich te houden. De fans lijken Piastri plotseling als een grotere uitdager te zien van Norris dan Verstappen.
Dat Norris en Piastri in Q3 gingen strijden om pole, bleek al snel in Q1, Q2 en de eerste run in Q3. Verstappen zat eigenlijk telkens 0.3 of 0.4 seconden achter het duo van McLaren. Zijn laatste ronde was wel zijn beste ronde en hij zat zelfs onder de 0.1 seconden achterstand na twee sectoren, maar de derde sector bleek dodelijk voor de Nederlander. Norris kon nooit een laatste run doen vanwege een foutje, terwijl Piastri zijn rondje nog verbeterde en naar P1 ging.
Fans reageren op kwalificatie in Qatar
De fans hadden niet lang nodig om met reacties te komen op de kwalificatie. Het merendeel van de opmerkingen ging over de fout van Norris, maar ook het feit dat Piastri op het juiste moment zijn vorm weer heeft gevonden die hem in de eerste seizoenshelft zo sterk maakte. Zie hieronder een paar van de reacties.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 10 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 56 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november