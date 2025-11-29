Oscar Piastri pakte pole position voor de F1 Grand Prix van Qatar door in de slotfase Lando Norris te verslaan en ook Max Verstappen achter zich te houden. De fans lijken Piastri plotseling als een grotere uitdager te zien van Norris dan Verstappen.

Dat Norris en Piastri in Q3 gingen strijden om pole, bleek al snel in Q1, Q2 en de eerste run in Q3. Verstappen zat eigenlijk telkens 0.3 of 0.4 seconden achter het duo van McLaren. Zijn laatste ronde was wel zijn beste ronde en hij zat zelfs onder de 0.1 seconden achterstand na twee sectoren, maar de derde sector bleek dodelijk voor de Nederlander. Norris kon nooit een laatste run doen vanwege een foutje, terwijl Piastri zijn rondje nog verbeterde en naar P1 ging.

Fans reageren op kwalificatie in Qatar

De fans hadden niet lang nodig om met reacties te komen op de kwalificatie. Het merendeel van de opmerkingen ging over de fout van Norris, maar ook het feit dat Piastri op het juiste moment zijn vorm weer heeft gevonden die hem in de eerste seizoenshelft zo sterk maakte. Zie hieronder een paar van de reacties.

can’t deny that he’s got his grip back 🫡



congratulations — Pauluz (@PauluzRFRM) November 29, 2025

That pole lap felt inevitable. Piastri is driving like someone who finally realised the throne is within reach 👑🔥 — Saqib (@cricfooot) November 29, 2025

The Newey merchant nowhere to be found with a title on the line🤣 — stanreport (@stanreport) November 29, 2025

Finally someone removed the 20 kg load Oscar had on his car.



Miracle! — The Oz (@theosmarak) November 29, 2025

Congratulations Oscar for the second pole in two days. He is back in the hunt for championship and he looks poised to challenge Norris than Max. — Achal (@AchalG9) November 29, 2025

