Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, Imola, 2024

Norris en Piastri strijden volgens fans om titel: 'Max 'Newey-creatie' Verstappen valt af'

Norris en Piastri strijden volgens fans om titel: 'Max 'Newey-creatie' Verstappen valt af'

Lars Leeftink
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, Imola, 2024

Oscar Piastri pakte pole position voor de F1 Grand Prix van Qatar door in de slotfase Lando Norris te verslaan en ook Max Verstappen achter zich te houden. De fans lijken Piastri plotseling als een grotere uitdager te zien van Norris dan Verstappen.

Dat Norris en Piastri in Q3 gingen strijden om pole, bleek al snel in Q1, Q2 en de eerste run in Q3. Verstappen zat eigenlijk telkens 0.3 of 0.4 seconden achter het duo van McLaren. Zijn laatste ronde was wel zijn beste ronde en hij zat zelfs onder de 0.1 seconden achterstand na twee sectoren, maar de derde sector bleek dodelijk voor de Nederlander. Norris kon nooit een laatste run doen vanwege een foutje, terwijl Piastri zijn rondje nog verbeterde en naar P1 ging.

Fans reageren op kwalificatie in Qatar

De fans hadden niet lang nodig om met reacties te komen op de kwalificatie. Het merendeel van de opmerkingen ging over de fout van Norris, maar ook het feit dat Piastri op het juiste moment zijn vorm weer heeft gevonden die hem in de eerste seizoenshelft zo sterk maakte. Zie hieronder een paar van de reacties.

