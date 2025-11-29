Norris let op Verstappen, maar wil ook Piastri aanvallen: "Eerste ronde kansen voor iedereen"
Norris let op Verstappen, maar wil ook Piastri aanvallen: "Eerste ronde kansen voor iedereen"
Lando Norris moest genoegen nemen met P2 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar. Door een foutje in zijn slotronde ging Oscar Piastri nog met 0.108 seconden langs hem. De Brit baalt, maar kijkt vooruit naar morgen en zijn plan om Max Verstappen achter zich te houden en Piastri in te halen. Daarbij wil hij de aanval als de beste verdediging gaan gebruiken.
Na de kwalificatie sprak Norris over een prima kwalificatie, tot zijn laatste rondje. "Ik weet het niet. Ik had wat onderstuur en zou van de baan gaan, dus ik moest stoppen. Piastri reed goed, noteerde een goed rondje en rijdt het hele weekend al sterk. Niets om over te klagen. Ik deed het rondje gewoon niet goed." Hierdoor kreeg hij niet de kans om zijn eigen rondje te verbeteren, iets wat Piastri wel deed.
Norris over eerste ronde in Qatar
Norris weet dat hij Verstappen in de gaten moet houden bij de eerste bocht, maar weet ook dat hij zelf naar voren wil kijken om Piastri aan te vallen. "Je weet het niet. De eerste paar rondjes zijn er kansen voor iedereen, maar daarna zal het voor alle coureurs redelijk vanzelfsprekend zijn. Ik weet nog niet hoe ik de eerste bocht aan ga pakken. WE gaan wat dingen bekijken en zien wat we morgen beter kunnen doen. Ik was vandaag blijer met de auto dan gisteren, dus er is progressie. Het is morgen wel een lange reis."
