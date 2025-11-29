Max Verstappen en Red Bull Racing kennen nog geen vlekkeloos raceweekend in Qatar. Na een teleurstellend verlopen Sprint, waarin de schade overigens wel werd beperkt, gaat Red Bull het roer helemaal omgooien richting de kwalificatie en de hoofdrace. Teambaas Laurent Mekies denkt dat er nog wel wat prestatiewinst te halen is en houdt zodoende hoop voor Verstappen.

Verstappen heeft in theorie nog een kans op de wereldtitel, maar dan moet hij in Qatar wel een stap gaan maken - om te beginnen bij de kwalificatie. In de Sprint verloor hij immers punten ten opzichte van Lando Norris en Oscar Piastri, zijn directe rivalen in het kampioenschap. Verstappen klaagde tijdens de Sprint veelvuldig over het stuiteren van zijn auto, iets dat hem gisteren ook al parten speelde. Daarnaast zouden de banden van de RB21 te snel opgeven, waardoor Red Bull ook daar naar moet kijken. En dat is ook wat ze aan het doen zijn. Na de Sprint, waar Verstappen als vierde finishte, zijn de monteurs direct aan het werk gegaan. Mekies denkt dat er nog wel wat te halen valt.

Mekies wil "tiende of meer" vinden voor Verstappen in Qatar

Volgens Mekies was het resultaat in de Sprint nog geen reden tot zorgen. Hij noemt het "schadebeperking", maar wil nu wel doorpakken richting de kwalificatie en de Grand Prix op zondag. "Het is eerlijk om te zeggen dat we niet helemaal tevreden zijn met de auto, hopelijk hebben we nog wat in het vat. We moeten proberen te kijken of we er een tiende of iets meer uit kunnen halen", zo stelt hij op het moment dat de monteurs van Red Bull al druk aan het sleutelen zijn aan de auto van Verstappen.

Er is "nog meer" dat Red Bull kan doen voor Verstappen

De teambaas van Red Bull heeft goed nieuws voor Verstappen en denkt dat er met deze sleutelsessie nog wel wat te halen valt voor de Nederlander straks in de kwalificatie en race. "De top vier zat vrij dicht bij elkaar, maar aan onze kant is er nog iets meer dat we kunnen doen. Het window voor de optimale performance is ongetwijfeld heel smal. Dat is geen geheim."

Hij vervolgt: "We rusten niet voor we in dat window zitten. Zo racen wij. We nemen geen genoegen met de tweede plek. We blijven het proberen."

