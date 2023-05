Lars Leeftink

Woensdag 3 mei 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet de Formule 1 weten dat de vrijdag van het raceweekend in Miami met wat veranderingen te maken gaat krijgen, werd Nyck de Vries gewaarschuwd voor een mogelijk ontslag, maakte Toto Wolff bekend dat hij twee opties ziet om Red Bull Racing af te stoppen en werd het duidelijk dat Jos Verstappen eindelijk weer in actie gaat komen. Dit is de GPFans Recap van 3 mei.

Formule 1 verandert op laatste moment tijdschema van Grand Prix van Miami

Komend weekend staat het vijfde raceweekend van 2023 in de Formule 1 op het programma. De organisatie heeft op het laatste moment nog een wijziging doorgevoerd aan het tijdschema van de Grand Prix van Miami. Deze hebben alleen effect op de vrijdag. De eerste twee vrije trainingen zullen een half uur eerder beginnen dan eerst gepland was. Meer lezen? Klik hier!

Marko spreekt Horner en Red Bull tegen: "Verstappen is onze man"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is van mening dat Max Verstappen wel degelijk 'de man' van het team is. De uitspraak van de Oostenrijker staat haaks tegenover wat onder meer Christian Horner eerder zei over de eerlijke kans die Sergio Pérez gaat krijgen in 2023. Meer lezen? Klik hier!

Jos Verstappen eindelijk weer in actie na missen rally vanwege medische ingreep

Jos Verstappen heeft de afgelopen weken een lastige periode doorgemaakt, maar ziet nu weer licht aan het einde van de tunnel. De vader van Max Verstappen zal, nadat hij een kleine medische ingreep heeft ondergaan, aankomend weekend namelijk eindelijk weer aan de start verschijnen van een rally. De vader van Max zal deelnemen aan de 51ste editie van de Station Le Seau Monteberg Rally in een Skoda Fabia RS Rally2 met navigator Renaud Jamoul. Meer lezen? Klik hier!

Wolff: "Red Bull is te stoppen met regelwijziging, maar dat is niet de oplossing"

Red Bull Racing domineert ook in 2023 weer de Formule 1 en hier lijkt voorlopig niet snel een einde aan te gaan komen. Toto Wolff is het hiermee eens en ziet maar twee opties voor de Formule 1 om de sport weer spannend te maken. De teambaas van Mercedes vermoedt dat het wijzigen van de reglementen de enige manier is om het ontketende Red Bull te stoppen. Volgens de Oostenrijker is dit echter niet de juiste en tevens enige oplossing. Meer lezen? Klik hier!

Orudzhev: "Als dit zo doorgaat denk ik dat De Vries ontslagen wordt"

Het seizoen van Nyck de Vries bij AlphaTauri in de Formule 1 verloopt nog niet zoals gepland. Als de Nederlander zijn prestaties tijdens de raceweekenden niet snel weet te verbeteren, zou hij wel eens snel slecht nieuws kunnen ontvangen van Helmut Marko. Die mening houdt Egor Orudzhev, een voormalig concurrent van de Nederlander, erop na. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull komt pas in Miami achter effect aerodynamische upgrade in Azerbeidzjan'

Afgelopen weekend besloot Red Bull Racing richting het raceweekend in Azerbeidzjan upgrades mee te nemen om de RB19 nog beter te maken dan al het geval was. De upgrades, die vooral te maken hadden met de sidepod van de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez, konden echter niet volledige getest worden. Het team liep namelijk tegen een probleem aan. Geen technisch probleem, maar een ander probleem. Meer lezen? Klik hier!