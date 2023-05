Lars Leeftink

Woensdag 3 mei 2023 19:16 - Laatste update: 19:44

Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is Max Verstappen wel degelijk 'de man' van het team. Dit staat haak tegenover wat onder meer Christian Horner eerder zei over de eerlijke kansen die Sergio Pérez gaat krijgen in 2023.

Het was een lastig weekend voor Verstappen in Azerbeidzjan. De tweevoudig wereldkampioen gaf na de race in Bakoe, waar hij tweede werd, aan dat hij tijdens de race nog bezig was het met afstellen van zijn auto. Pas aan het einde van de race kon de Nederlander het tempo van Pérez evenaren. Daarnaast ging het fout bij de strategie van Red Bull. Verstappen werd naar binnen gehaald voordat de safety car naar buiten kwam. Pérez overkwam dit niet, waardoor hij uiteindelijk langs Verstappen ging zonder ervoor te hoeven vechten. De Mexicaan won na de herstart comfortabel de race, voor Verstappen en Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull komt pas in Miami achter effect aerodynamische upgrade in Azerbeidzjan'

Miami is anders

In gesprek met OE24 blikt Marko, adviseur van Red Bull, terug op het raceweekend in Bakoe. "Het was het gebruikelijke verhaal (als Pérez wint). Max kon niet overweg met zijn afstelling, we reden op een stratencircuit en Pérez zat er gewoon goed bij." Komend weekend gaat de Formule 1 afreizen naar Miami. "En daar verwacht ik Max weer bovenaan", geeft Marko aan. "Charles Leclerc zou net als in Bakoe snel kunnen zijn in de kwalificatie, maar de race moet weer van ons zijn. En ik blijf erbij: wat betreft het hele seizoen is Max onze man. Hij is de constante factor."

Teamorders Red Bull

Tot nu toe heeft Red Bull geeft teamorders hoeven te gebruiken, en Marko zegt dat ze dit ook niet van plan zijn zolang beide coureurs elkaar heel blijven houden. "In Baku streden beiden tot het einde om de snelste ronde. Zolang alles beschaafd blijft, grijpen wij niet in. Over de sfeer in het team hoef je je geen zorgen te maken, dat zit wel goed. Pérez werd gewoon wakker en zette Max onder druk. Maar ik ben ontspannen. Zolang we superieur zijn, is zo'n intern teamgevecht goed voor iedereen."