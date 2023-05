Lars Leeftink

Red Bull Racing nam afgelopen weekend richting het raceweekend in Azerbeidzjan upgrades mee die vooral te maken hadden met de sidepod van de RB19 van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar het team liep tegen een probleem aan. Geen technisch probleem, maar een ander probleem.

Het doorgaans goed geïnformeerde formu1a.uno weet dit woensdag te melden. De upgrades die Red Bull Racing mee besloot te nemen naar Azerbeidzjan afgelopen weekend moesten er vooral voor gaan zorgen dat de sidepod dankzij een aanpassing wat anders ging werken. De inlaten van de koeling zijn kleiner en langer gemaakt, om ervoor te zorgen dat zowel de luchtstroming als de koeling van de sidepod en de auto zou verbeteren. Er was alleen een probleempje. Aangezien het team afgelopen weekend alleen de eerste vrije training had om dit te testen, heeft het team alles behalve een goed beeld van de nieuwe upgrade. Het weekend in Bakoe was eerste een normaal sprintraceweekend, maar op de dinsdag voor het raceweekend werd er een extra kwalificatie op vrijdag toegevoegd. Kostbare tijd voor Red Bull dus die verloren ging.

GP Miami

Dit gaat in de Verenigde Staten komend weekend wel anders zijn. Dan keert de Formule 1 in Miami gewoon weer terug naar het welbekende format van drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race. Genoeg tijd dus voor Red Bull om de nieuwe upgrades dan echt te testen en goed af te stemmen op de coureurs en de RB19. Volgens de Italiaanse site besloot Red Bull de upgrades wel gewoon naar Azerbeidzjan mee te nemen, ondanks dat het wist dat er weinig tijd zou zijn om de verbetering te testen op de baan. Het zou namelijk, als basis, al tijdwinst opleveren ten opzichte van de eerste drie raceweekenden. Dankzij het uur aan vrije training dat het team verloor door het nieuwe format, was de tijd om te testen echter nog korter dan gedacht. Veel effect op de prestaties van de RB19 had dit echter niet. Dit bleek vooral op zondag, toen Pérez en Verstappen compleet geen concurrentie hadden en op P1 en P2 eindigden.

2024

Volgens de Italiaanse site is het plan van Red Bull om tot Silverstone upgrades door te voeren voor dit seizoen en te focussen op 2023. Daarna moet de focus, deels gedwongen, voor het merendeel op de auto voor 2024. Dit komt namelijk door de straf waar het team momenteel mee werkt, 10% minder windtunneltijd na overschrijden van de budgetcap in 2021. De tijd die het team krijgt zal goed verdeeld moeten worden. Gezien de huidige voorsprong van Red Bull op de rest heeft het team de ruimte om na Silverstone zich te focussen op 2024. Het geeft teams als Aston Martin, Mercedes en Ferrari wel de kans om in 2023 het gat tijdens de tweede seizoenshelft te dichten.