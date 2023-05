Nieuw team wil startbewijs F1 voor 2025, financiering is al rond

Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023 16:05 - Laatste update: 16:11

Het zou zomaar kunnen dat de grid binnenkort wordt uitgebreid met een Aziatisch team. LKY SUNZ zou namelijk plannen hebben om in 2025 of 2026 als elfde team aan de start te verschijnen.

Het team heeft zich officieel gemeld bij de FIA en zou daarnaast beschikken over voldoende financiële ondersteuning, zo laat het weten in een verklaring. De kas zou gevuld worden door Legends Advocates Sports Group, een investeringsfonds uit de Verenigde Staten en meerdere partijen uit Azië. LKY SUNZ stelt verder al het benodigde papierwerk in orde te maken voor de deadline in mei, zodat het mee kan dingen naar een plekje op de grid vanaf 2025.

Artikel gaat verder onder video

LKY SUNZ wil het in meerdere opzichten helemaal anders gaan doen, al is het de vraag in hoeverre dat realistisch is. Het streven is namelijk om het team te runnen vanuit een basis in Zuidoost-Azië. Dat terwijl vrijwel alle toeleveranciers vanuit Europa werken en hun fabrieken op een steenworp afstand van de bestaande Formule 1-teams liggen. Operationeel gezien is het dus op zijn minst een flinke uitdaging om vanuit Azië te werken.

Durand meest ervaren man

Benjamin Durand neemt de rol van Chief Executive Officer op zich. Hij wordt bijgestaan door Paul Fleming en Andrew Pyrah. Durand kennen we als een van de mannen achter het Panthera Team Asia F1 Team, dat tot eerder dit jaar nog meedong om een Formule 1-startbewijs. LKY SUNZ lijkt dus een voortzetting van dat project, maar dan onder een andere naam en met andere betrokkenen. Durand werkte eerder mee aan de Lotus T25 en was werkzaam bij het Russische SMP Racing.

Diversiteit

LKY SUNZ moet niet alleen presteren op het circuit, maar wil daarnaast grenzen verleggen als het gaat om entertainment en het aantrekken van jonge fans. Durand: “We vinden het geweldig dat onze investeerders onze visie delen wat betreft jeugdcultuur en het opzetten van een Formule 1-team. De sport is enorm gegroeid in populariteit en daar hebben de huidige teams en rijders aan bijgedragen, maar wij willen iets nieuws naar de sport brengen. Bijvoorbeeld door talent aan te trekken uit gemeenschappen die nu amper vertegenwoordigd zijn. We brengen diversiteit naar de sport op een manier die je nu nog niet ziet.”

LKY SUNZ werkt aan een hypermoderne fabriek in Zuidoost-Azië. De eerste auto’s zullen nog wel op Europese grond gebouwd worden, maar de oversteek moet zo snel mogelijk gemaakt worden om zo klimaatneutraal te kunnen opereren.