Vincent Bruins

Woensdag 3 mei 2023 10:09 - Laatste update: 10:09

De Formule 1 heeft op het laatste moment nog een wijziging doorgevoerd aan het tijdschema van de Grand Prix van Miami. De eerste twee vrije trainingen zullen een half uur eerder beginnen dan gepland.

De wijzigingen zijn alleen voor de vrijdag in Florida. Waarom VT1 en VT2 zijn verplaatst, heeft de FIA niet bekend gemaakt. De tijden van de derde vrije training en kwalificatie op zaterdag, en die van de Grand Prix op zondag op Miami International Autodrome blijven onveranderd.

Nachtwerk voor VT2

Alle sessies in Miami zullen komend weekend in Nederland pas 's avonds te volgen zijn. De eerste vrije training, derde vrije training, kwalificatie en race zullen voor Nederlandse fans nog wel te doen zijn. De tweede vrije training op vrijdag wordt echter nachtwerk, want deze sessie begint pas om 23:30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Nieuw tijdschema

Vorig jaar begon de eerste vrije training om 20:30 en ook voor de aankomende editie van de Grand Prix van Miami stond VT1 gepland voor 20:30. Deze sessie is echter met een half uur vervroegd en gaat dus om 20:00 van start. Ook de tweede vrije training is met dertig minuten naar voren gehaald, dus deze sessie begint nu om 23:30 in plaats van om 0:00. De start van de derde vrije training, kwalificatie en de race zijn niet verplaatst.

Vrijdag 5 mei

Eerste vrije training: 20:00 uur - 21:00 uur

Tweede vrije training: 23:30 uur - 00:30 uur

Zaterdag 6 mei

Derde vrije training: 18:30 uur - 19:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur - 23:00 uur

Zondag 7 mei

Race: 21:30 uur - 23:00 uur