Jan Bolscher

Woensdag 3 mei 2023 11:39 - Laatste update: 11:48

Mercedes-teambaas Toto Wolff vermoedt dat het wijzigen van de reglementen de enige manier is om het ontketende Red Bull Racing te stoppen, maar volgens de Oostenrijker is dat niet de juiste oplossing.

Red Bull Racing heeft met de RB19 een auto op de baan gezet waarvan de concurrentie momenteel niet weet wat er tegen moet worden begonnen. Max Verstappen en Sergio Pérez schreven samen de eerste vier races van het seizoen op hun naam, waardoor de formatie uit Milton Keynes nu al een voorsprong van bijna honderd punten heeft in het constructeurskampioenschap op de nummer twee, Aston Martin. Red Bull Racing heeft succesvol voortgeborduurd op het kampioenschapwinnende concept van afgelopen jaar, waar Mercedes en Ferrari moeite hebben met het vinden van performance in hun wapentuigen.

Updatepakket Mercedes

Mercedes introduceert in Imola het eerste grote updatepakket voor de W14, maar volgens Wolff moet men geen wonderen verwachten: "Er wordt ontzettend veel over de update gepraat, maar we gaan niet plotseling rondjes om Red Bull heen rijden", zo wordt de Oostenrijker geciteerd. Wolff benadrukt dat het probleem niet bij Red Bull Racing ligt, maar noemt het wel veelzeggend dat zelfs het nieuwe sprintformat in Azerbeidzjan niet voor spanning zorgde.

Reglementswijzingen

"We moeten onszelf afvragen waarom het niet spannend was", vervolgt hij. "We hebben in principe twee auto's die op eigen verdienste de zonsondergang tegemoet rijden. Dus we moeten of allemaal beter werk leveren om hen in te halen, of we moeten de reglementen aanpassen. En ik denk niet dat we dat tweede moeten doen. We moeten winnen op eigen verdienste en dat betekent dat we slimmer moeten zijn." Met dat laatste doelt Wolff op het feit dat Red Bull Racing een enorm voordeel qua DRS lijkt te hebben: "Als je vastzit in het verkeer, is het bij niemand zo effectief als bij de Red Bull's."