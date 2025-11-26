Politie van Las Vegas doet snelheidsmeting bij voorbijrazende Verstappen
Max Verstappen heeft afgelopen zondag indruk gemaakt door de Grand Prix van Las Vegas overtuigend te winnen. Maar niet alleen fans hebben genoten van het optreden van de Nederlandse coureur; ook de politie van Las Vegas stond op de eerste rij om Verstappen van dichtbij te zien. Er werd zelfs even een snelheidsmeting gedaan door de autoriteiten.
Verstappen heeft in Las Vegas zijn titeldroom weer nieuw leven ingeblazen. Niet alleen wist hij de race op het stratencircuit te winnen, ook zag hij beide McLaren's gediskwalificeerd worden. Hierdoor sloeg hij twee vliegen in één klap. De politie van Las Vegas zag het ook allemaal van dichtbij gebeuren. Op een foto, die rondcirculeert op social media, is te zien hoe twee agenten zichtbaar genieten van de voorbijrazende Verstappen. Eén van hen was zelfs wel even benieuwd welke snelheid Verstapen wist te halen op het Las Vegas Street Circuit en toverde daarom zijn lasergun tevoorschijn.
Agent voert snelheidsmeting uit bij Red Bull van Verstappen
Op onderstaande foto is te zien hoe twee agenten op de eerste rij staan wanneer Verstappen voorbij scheurt. De ene agent legt het moment vast met zijn mobiele telefoon, terwijl de ander z'n lasgergun tevoorschijn haalt om een snelheidsmeting te doen bij de RB21 van Verstappen. Welke snelheid de agent heeft gemeten, is niet bekend, maar we kunnen ervan uitgaan dat als dit op de openbare weg had plaatsgevonden, Verstappen een flinke bekeuring aan z'n broek had gehad.
