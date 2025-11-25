close global

Lando Norris and Max Verstappen

Coulthard fileert Norris: "Hij probeert Verstappen te verslaan, maar kent de regels niet"

Jan Bolscher
Lando Norris and Max Verstappen

David Coulthard zag hoe Lando Norris zichzelf in Las Vegas in de voet schoot, toen hij probeerde om bij de start van de race op de iconische strip, Max Verstappen in zijn eigen spel te verslaan.

Lando Norris ving de Grand Prix van Las Vegas aan vanaf pole position, geflankeerd door Max Verstappen. De McLaren-coureur bewoog direct na de start agressief naar links in een poging de Nederlander af te stoppen, maar verremde zich vervolgens voor de eerste bocht en raakte naast de baan. Verstappen nam hierdoor de leiding in de wedstrijd over, terwijl Norris terugviel naar de derde plaats.

Drama voor McLaren in Las Vegas

Verstappen gaf de leiding in de race niet meer uit handen. De McLaren-coureur kwam als tweede over de streep, maar inmiddels weten we dat het allemaal hoe dan ook niet mocht baten. Na afloop van de race werden namelijk zowel Norris als teammaat Oscar Piastri gediskwalificeerd, waardoor Verstappen 25 punten op het McLaren-duo inliep.

Coulthard zet Norris op zijn plek

"Lando Norris probeerde Max Verstappen met zijn eigen spel te verslaan, maar Lando kent de regels niet", zet Coulthard bij Channel 4 Norris op zijn plek. De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "De racegoden kunnen van invloed zijn in Qatar en dan kan Max plotseling vertrekken als leider in het wereldkampioenschap."

