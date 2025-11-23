Verstappen wint in Las Vegas, Dubbele diskwalificatie McLaren zorgt voor grote schok | GPFans Recap

De Grand Prix van Las Vegas werd zondag een race en met name een nasleep om niet snel te vergeten. De race - gewonnen door Max Verstappen - zorgde na afloop voor een hoop commotie. Beide McLarens werden gediskwalificeerd, waardoor het wereldkampioenschap ineens weer open ligt voor Verstappen. We praten je bij in deze GPFans Recap.

Het werd een nasleep om niet snel te vergeten in Las Vegas. Nadat Verstappen dus op vrij dominante wijze de race in de gokstad op zijn naam wist te zetten, begon het balletje te rollen rondom mogelijke diskwalificaties voor McLaren. Na grondig onderzoek van de FIA kwam het nieuws naar buiten dat inderdaad beide wagens illegaal bevonden werden, waardoor er ineens een heel spannend slot van het seizoen op het programma staat én Verstappen helemaal terug is in de titelrace met nog twee Grands Prix te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint in Las Vegas maar ziet Norris richting titel kruipen

Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Las Vegas gewonnen nadat hij bij de start polesitter Lando Norris wist af te troeven. Verstappen deed zodoende wat hij moest doen, maar doordat Norris als tweede finishte, lijkt de titelstrijd alsnog voorbij. De derde plek op het podium was voor George Russell. De hele samenvatting lezen? Klik hier!

Verstappen lacht om McLaren: "Ik hoorde het al!"

Max Verstappen vertelt na afloop van de Grand Prix van Las Vegas met een veelzeggende glimlach op zijn gezicht dat de boordradio van McLaren aan Lando Norris, hem alleen maar extra motiveerde. "Dat heb ik ook te horen gekregen. Daar moet ik natuurlijk om lachen. Daarmee maak je mij alleen maar gemotiveerder. Dat werk averechts, dat soort dingen. Kom maar op. Als hij dan bij me zou komen, motiveert mij dat alleen maar om nog harder te verdedigen. Ze maken het alleen maar moeilijker voor zichzelf." Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

Related image

BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

Een bizarre twist in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri zijn gediskwalificeerd en worden uit de uitslag gehaald van de Grand Prix van Las Vegas, waardoor de titelkansen van Max Verstappen in één klap weer springlevend zijn. Meer lezen over de diskwalificaties van McLaren? Klik hier!

Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard

Lando Norris en Oscar Piastri zijn uit de resultaten van de F1 Grand Prix van Las Vegas geschrapt. De stewards van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) hebben een diskwalificatie uitgedeeld aan beide coureurs van McLaren. GPFans legt uit waarom de papajakleurige bolides illegaal zijn verklaard. Meer lezen over de uitleg rondom de McLaren-diskwalificaties? Klik hier!

Related image

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

Speculaties doen de ronde dat de McLaren-bolides van Lando Norris en Oscar Piastri niet alleen tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas illegaal waren, maar ook al in het sprintweekend in São Paulo. Verschillende teams waren namelijk betrapt op gesjoemel met de zogeheten skid blocks. De dubbele diskwalificatie van vandaag kan erop duiden dat McLaren er één van was. Meer lezen over de speculaties rondom McLaren? Klik hier!

Niet alleen Norris en Piastri gecontroleerd: ook wagen Verstappen werd onderzocht

Het team van McLaren is zondag tegen een zeperd van jewelste aangelopen na de Grand Prix van Las Vegas. Beide wagens werden na de race gediskwalificeerd wegens de te veel versleten skid blocks. Niet alleen de papayagekleurde bolides werden echter gecontroleerd na afloop. Uit een document van de wedstrijdleiding blijkt nu ook dat alle andere wagens uit de top tien gecheckt zijn op onder meer de skid blocks, dus zo ook de wagen van Max Verstappen. Meer lezen over de onderzoeken van de FIA? Klik hier!

Related image

Gerelateerd