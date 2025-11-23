Verstappen wint in Las Vegas maar ziet Norris richting titel kruipen

Max Verstappen heeft de F1 Grand Prix van Las Vegas gewonnen nadat hij bij de start polesitter Lando Norris wist af te troeven. Verstappen deed zodoende wat hij moest doen, maar doordat Norris als tweede finishte, lijkt de titelstrijd alsnog voorbij. De derde plek op het podium was voor George Russell.

Met Norris vanaf pole en Verstappen op plek twee, beloofde de start in Vegas er eentje te worden om je vingers bij af te likken. En dat gebeurde dan ook. Norris probeerde agressief te verdedigen richting de eerste bocht, maar miste z'n rempunt en zag daardoor zowel Verstappen als Russell langszij komen. Piastri kreeg op zijn beurt een tik van Lawson en Bortoleto torpedeerde zichzelf in de zijkant van Stroll. Het resulteerde in een uitvalbeurt van zowel de Aston Martin-coureur als de Braziliaan van KICK-Sauber. Hamilton was één van de rijders die optimaal wist te profiteren van de chaos bij de start. Hij klom vanaf plek negentien op naar plek twaalf. Vervolgens kreeg het veld even de tijd om af te koelen, want er werd een virtual safety car ingezet om de gesneuvelde onderdelen op te ruimen.

Russell raakt aansluiting kwijt en Norris zoekt de aanval

Russell probeerde in de daaropvolgende ronden bij te blijven maar Verstappen, maar nadat hij het DRS-lijntje kwijtraakte, zag hij Verstappen ook langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen. Ook Norris kon niet bijblijven. Antonelli, die rondreed op de dertiende positie, kreeg vervolgens een vijf seconden tijdstraf voor een valse start. Na de eerste pitstops, wist Norris de aansluiting weer te vinden bij Russell, die nog steeds rondreed op de tweede positie. De McLaren-coureur kreeg vanuit de pitmuur dan ook te horen dat hij de aanval moest zoeken. "We gaan ook Max pakken", zo klonk het op de boordradio.

Norris maakt jacht, Albon valt uit

Met behulp van de DRS ging Norris relatief eenvoudig aan Russell voorbij bij de eerste serieuze kans die hij had. De Brit kon vervolgens koers gaan zetten richting Verstappen. Hij moest dan wel eerst een gat van vijf seconden gaan dichtrijden. Op ongeveer hetzelfde moment werd Albon teruggeroepen door zijn team en teruggetrokken uit de race. De Williams-coureur had een probleem.

Verstappen wint in Las Vegas, titel bijna zekerheidje voor Norris

Naarmate de race richting het einde ging, bleek dat Norris niet het tempo kon rijden om Verstappen aan te vallen. De Brit verloor zelfs tijd en finishte daardoor als tweede. Norris zal balen van het mislopen van de overwinning, maar zal tegelijkertijd ook tevreden zijn. De McLaren-coureur heeft met dit resultaat namelijk het kampioenschap bijna binnen. Ook omdat rivaal - én teamgenoot - Piastri slechts als vijfde over de finish kwam. Verstappen wist de race te winnen en deed zodoende wat hij moest doen, maar een nieuw kampioenschap lijkt een utopie in 2025. De derde plek op het podium was er voor Russell. De top tien werd verder compleet gemaakt door Antonelli, Piastri, Leclerc, Sainz, Hadjar, Hülkenberg en Hamilton.

