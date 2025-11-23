close global

Niet alleen Norris en Piastri gecontroleerd: ook wagen Verstappen werd onderzocht

Brian Van Hinthum
Het team van McLaren is zondag tegen een zeperd van jewelste aangelopen na de Grand Prix van Las Vegas. Beide wagens werden na de race gediskwalificeerd wegens de te veel versleten skid blocks. Niet alleen de papayagekleurde bolides werden echter gecontroleerd na afloop.

Beide McLarens waren tijdens de race onverwacht slachtoffer van flinke porpoising aan de achterkant van de auto’s, waardoor de skid blocks ook meer slijtage vertoonden dan toegestaan. De skid blocks aan de onderkant van de auto’s waren dus dunner dan de minimaal toegestane 9 millimeter en dat leidde uiteindelijk tot de dubbele diskwalificatie. Hoewel het verschil klein was, bleek de FIA onverbiddelijk en haalden ze dus de nummer één en twee in het wereldkampioenschap uit de wedstrijduitslag.

Meerdere controles

Zij waren de enige twee rijders die niet goed bleken te zitten met de skid blocks in de top tien. Niet alleen hun auto's zijn onderzocht door de FIA. Uit een document van de wedstrijdleiding blijkt nu ook dat alle andere wagens uit de top tien gecheckt zijn op onder meer de skid blocks, dus zo ook de wagen van Max Verstappen. Naast die controle is de auto van Verstappen - net als die van Charles Leclerc en Isack Hadjar - ook nog gecontroleerd op verschillende onderdelen aan het bodywork. Naast de McLarens is er verder bij niemand dus betrapt op overtredingen.

