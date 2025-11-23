Max Verstappen vertelt na afloop van de Grand Prix van Las Vegas met een veelzeggende glimlach op zijn gezicht dat de boordradio van McLaren aan Lando Norris, hem alleen maar extra motiveerde.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander nam bij de start de leiding in de race van Lando Norris over, nadat de Brit zich verremde in de eerste bocht. In het laatste deel van de race leek de McLaren-coureur dichterbij te komen. Norris kreeg over de boordradio te horen: "Ga snel aan Russell voorbij, we gaan Max pakken", iets wat Red Bull Racing doorspeelde aan de Nederlander. Vervolgens duurde het niet lang voordat de viervoudig wereldkampioen in hoog tempo aan de horizon verdween.

Extra motivatie

In gesprek met Viaplay vertelt Verstappen eerst over de start: "Hij gooide agressief de deur dicht. Toen moest ik wel even tot tien tellen, dus toen was het: 'één, twee, tien.' Maar daarna remde hij te laat, dus dat kwam goed uit." Over die boordradio zegt hij: "Dat heb ik ook te horen gekregen. Daar moet ik natuurlijk om lachen. Daarmee maak je mij alleen maar gemotiveerder. Dat werk averechts, dat soort dingen. Kom maar op. Als hij dan bij me zou komen, motiveert mij dat alleen maar om nog harder te verdedigen. Ze maken het alleen maar moeilijker voor zichzelf."

