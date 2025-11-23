Verstappen lacht om McLaren: "Ik hoorde het al!"
Verstappen lacht om McLaren: "Ik hoorde het al!"
Max Verstappen vertelt na afloop van de Grand Prix van Las Vegas met een veelzeggende glimlach op zijn gezicht dat de boordradio van McLaren aan Lando Norris, hem alleen maar extra motiveerde.
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander nam bij de start de leiding in de race van Lando Norris over, nadat de Brit zich verremde in de eerste bocht. In het laatste deel van de race leek de McLaren-coureur dichterbij te komen. Norris kreeg over de boordradio te horen: "Ga snel aan Russell voorbij, we gaan Max pakken", iets wat Red Bull Racing doorspeelde aan de Nederlander. Vervolgens duurde het niet lang voordat de viervoudig wereldkampioen in hoog tempo aan de horizon verdween.
Extra motivatie
In gesprek met Viaplay vertelt Verstappen eerst over de start: "Hij gooide agressief de deur dicht. Toen moest ik wel even tot tien tellen, dus toen was het: 'één, twee, tien.' Maar daarna remde hij te laat, dus dat kwam goed uit." Over die boordradio zegt hij: "Dat heb ik ook te horen gekregen. Daar moet ik natuurlijk om lachen. Daarmee maak je mij alleen maar gemotiveerder. Dat werk averechts, dat soort dingen. Kom maar op. Als hij dan bij me zou komen, motiveert mij dat alleen maar om nog harder te verdedigen. Ze maken het alleen maar moeilijker voor zichzelf."
Gerelateerd
Net binnen
F1-regie blundert in Las Vegas, Verstappen uitgeroepen tot 'winnende constructeur'
- 11 minuten geleden
- 1
'Horner kandidaat om Cowell op te volgen, hereniging met Newey bij Aston Martin'
- 28 minuten geleden
- 3
Een sport van uitersten: hoe 0,07 millimeter Norris het wereldkampioenschap kan kosten
- 45 minuten geleden
- 9
Zo kan Verstappen wereldkampioen worden na diskwalificatie Norris en Piastri in Las Vegas
- 59 minuten geleden
- 5
Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard
- 1 uur geleden
- 22
BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
- 1 uur geleden
- 48
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november