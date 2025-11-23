Max Verstappen verkeert dit seizoen in een geweldige vorm en na Las Vegas kan de viervoudig wereldkampioen ineens weer dromen van zijn vijfde wereldtitel. De Limburger lijkt zichzelf er ook prima van bewust te zijn dat hij dit jaar geweldige dingen laat zien.

De Grand Prix van Las Vegas is zondag een prooi geworden voor Verstappen. Bij de start was de Limburger het beste bij de les en wist hij Lando Norris in een foutje te dwingen, waarna de Nederlander eigenlijk nooit echt meer in gevaar kwam en met een grote marge de zege wist te pakken. Als kers op de taart werden ook nog eens beide McLarens na afloop van de race gediskwalificeerd, waardoor Verstappen nu ineens weer een serieuze kans maakt op het wereldkampioenschap van 2025.

De auto

Iets dat eigenlijk in de zomerstop, en zeker na de race in Zandvoort, toch schier onmogelijk leek. Het heeft met name te maken met de vooruitgang van de RB21 onder leiding van Laurent Mekies, al moet natuurlijk ook wel benoemd worden dat Verstappen zelf dit jaar in een wereldvorm verkeert. Daar is de wereldkampioen zichzelf ook wel bewust van. In gesprek met Sky Sports wordt hem gevraagd naar de auto waarin hij rijdt en reageert Verstappen sarcastisch en met een grote glimlach: "Ja, het draait allemaal om de auto", waarmee hij erop lijkt te doelen dat de coureur het uiteindelijk zelf moet doen, ondanks goed of slecht materiaal.

“20 seconds you won by today. is this car- do you not think it’s got enough on these final two tracks? you’ve been good at a lot of different tracks now..”



max: “yeah it’s all about the car.” pic.twitter.com/lKxgpp1HAK — nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 23, 2025

