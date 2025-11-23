close global

Max Verstappen after his win in Vegas

Travis Scott schreeuwt in microfoon: "Max, ik hou van jou!"

Travis Scott schreeuwt in microfoon: "Max, ik hou van jou!"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen after his win in Vegas

Max Verstappen heeft natuurlijk wereldwijd een hoop fans als viervoudig wereldkampioen en inmiddels heeft hij ook in de Verenigde Staten een behoorlijke fanbase opgebouwd. Onder hen blijkt nu ook Travis Scott fan te zijn van de Red Bull-rijder.

De Grand Prix van Las Vegas is zondag een prooi geworden voor Verstappen. Bij de start was de Limburger het beste bij de les en wist hij Lando Norris in een foutje te dwingen, waarna de Nederlander eigenlijk nooit echt meer in gevaar kwam en met een grote marge de zege wist te pakken. Als kers op de taart werden ook nog eens beide McLarens na afloop van de race gediskwalificeerd, waardoor Verstappen nu ineens weer een serieuze kans maakt op het wereldkampioenschap van 2026.

Travis Scott blijkt Verstappen-fan

Die race winnen in Las Vegas deed Verstappen voor het oog van een hoop beroemdheden. Eén van de aanwezigen was Travis Scott, de Amerikaanse rapper die naast zijn eigen muziek ook samenwerkt met grote namen als Drake en Kanye West. Inmiddels weten we ook van wie Scott fan is: in een interview schroomt hij niet, pakt hij de microfoon van de interviewer af en schreeuwt hij: "Max, ik hou van je! Max, Max, baby!"

Max Verstappen

