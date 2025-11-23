Lando Norris was het grote kind van de rekening zondag toen hij na de Grand Prix van Las Vegas te horen kreeg dat zijn tweede plek in rook was opgegaan wegens een diskwalificatie. De kampioenschapsleider laat nu voor het eerst van zich horen na het grote nieuws.

Het zag er allemaal zo goed uit voor de Britse coureur. Hij kwam als tweede over de streep in Las Vegas, nadat hij zich in de eerste ronde van de race de kaas van het brood liet eten door Max Verstappen. Ondanks het 'verlies' zal de Brit ongetwijfeld niet heel rouwig geweest zijn om het niet winnen van de race, daar hij natuurlijk met zijn tweede plek nog altijd met een comfortabele marge op zijn tegenstanders uit de gokstad zou vertrekken. Die fijne gedachte werd na afloop echter hard de kop ingedrukt met de diskwalificatie van zijn McLaren én die van Oscar Piastri, waardoor hij dus niet uitloopt op zijn teamgenoot én Verstappen 25 punten ziet inlopen.

Frustraties

Inmiddels is het nieuws even ingedaald in de wereld van de Formule 1 en heeft ook Norris de kans gehad om een beetje af te koelen. Desalniettemin zitten de frustraties wel nog zeker hoog: "Een frustrerend einde van vandaag. We moesten tegen het einde van de race nog wat managen en nu weten we dat dit te wijten was aan een aantal problemen met onze auto, die helaas hebben geresulteerd in diskwalificatie. Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen", zo foetert de kampioenschapsleider na afloop.

Focus naar Qatar

De Brit vervolgt: "Als team pushen we altijd om zoveel mogelijk te presteren, en die balans hadden we vandaag duidelijk niet goed. Daar kan ik nu niets aan veranderen, in plaats daarvan verschuift de volledige focus naar Qatar, waar we ernaar streven om in elke sessie de best mogelijke prestatie neer te zetten", zo besluit Norris, die dus met een voorsprong van 24 punten op zowel zijn teamgenoot als op Verstappen de laatste twee races in gaat.

