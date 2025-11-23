Jos Verstappen ruikt kansen: "Bij McLaren worden ze nu nerveuzer"
Jos Verstappen ruikt kansen: "Bij McLaren worden ze nu nerveuzer"
De diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri na afloop van de Grand Prix van Las Vegas is natuurlijk onderwerp van gesprek in de Formule 1. Jos Verstappen heeft inmiddels ook een duit in het zakje gedaan en gooit nog maar eens wat olie op het vuur.
De dubbele diskwalificatie van de McLaren-coureurs heeft ervoor gezorgd dat de achterstand van Max Verstappen op WK-leider Norris is geslonken naar 24 punten, met nog twee races en één sprintrace te gaan. "Bij Max zorgt dit alleen maar voor extra positieve energie. Als je al hoort en leest wat de opmerking tijdens de race van McLaren over de boordradio – ‘Go and get Max’ – met Max doet, dan kun je nagaan dat dit hem nog eens extra motiveert. En bij McLaren zullen ze alleen maar nerveuzer worden. Ze kunnen zich nu helemaal niets meer veroorloven", zo zegt hij tegenover Formule1.nl.
Te agressief
Volgens de Nederlander was McLaren te veel bezig met Verstappen, iets dat ook bij de start van de race te zien. "Dat was te agressief. Het scheelde heel weinig of beide auto’s hadden elkaar geraakt en dan hadden ze allebei uit de race gelegen. Het probleem is dat Lando alleen maar bezig is met Max, Max, Max, maar ondertussen vergeet hij gewoon te remmen voor de eerste bocht. Max remde zeker vijf meter eerder. Dus ook dit kun je wel een fout noemen", aldus Verstappen Senior.
Grote fout McLaren
De diskwalificatie van McLaren kwam tot stand omdat de skid block onder het chassis minder dik was dan de minimale 9 millimeter. Jos Verstappen noemt het een grote fout van McLaren. "Dit is een grote fout van McLaren, een enorme blunder ja. Want waarom zou je echt zo op de limiet gaan zitten? Misschien was het echt een fout, maar misschien werkt de auto anders ook gewoon minder goed en moeten ze dit wel doen," zo zegt hij. Max Verstappen was al onderweg naar Monaco op het moment dat de diskwalificatie officieel werd bevestigd. "Ik heb Max voor vertrek nog even gesproken. Hij wist toen al dat ze gediskwalificeerd zouden worden", zo besluit hij.
Net binnen
Norris reageert na schokkende diskwalificatie: "Het is frustrerend"
- 8 minuten geleden
Jos Verstappen ruikt kansen: "Bij McLaren worden ze nu nerveuzer"
- 45 minuten geleden
McLaren biedt via Stella excuses aan na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
- 1 uur geleden
- 6
VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
- 1 uur geleden
- 5
McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen
- 2 uur geleden
- 17
Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen: "Max wilde een punt maken"
- 2 uur geleden
- 5
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november