Zo kan Verstappen wereldkampioen worden na diskwalificatie Norris en Piastri in Las Vegas

De strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 kent een bizarre wending. Lando Norris en Oscar Piastri zijn in Las Vegas beiden gediskwalificeerd, waardoor Max Verstappen in één klap weer zicht heeft op de titel.

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, met Lando Norris op de tweede stek. Oscar Piastri werd vijfde, maar schoof door een tijdstraf voor Kimi Antonelli door naar de vierde plaats. Inmiddels is echter bekend dat zowel Norris als Piastri zijn gediskwalificeerd en uit de uitslag zijn gehaald, omdat de bodemplank van hun auto te veel slijtage vertoonde na afloop van de race. Verstappen is hierdoor in één klap 25 punten ingelopen op allebei de McLaren-coureurs, waarmee de titelstrijd nieuw leven in is geblazen.

Norris heeft het nog altijd in eigen hand

Met nog twee races én een sprintrace te gaan, kijkt Verstappen nu nog tegen een achterstand van 24 punten naar Norris aan. Precies hetzelfde geldt voor Piastri. Dit betekent dat Norris het wereldkampioenschap nog altijd in eigen hand heeft. In het scenario dat Verstappen de twee resterende races en de sprintrace wint, zou hij vijftien punten op Norris inlopen, als de Brit overal tweede wordt. De Red Bull Racing-coureur heeft dus eigenlijk minimaal één minder resultaat van Norris nodig, bijvoorbeeld een vijfde plaats. Of een flater in de sprintrace van volgende week zaterdag.

Titelstrijd beslist in Qatar?

Norris kan het kampioenschap in Qatar beslissen, als hij met een voorsprong van minimaal 26 punten op zowel Verstappen als Piastri richting Abu Dhabi vertrekt. Hij hoeft dan over het hele weekend slechts twee punten uit te lopen op het jagende duo. Voor Norris is de opdracht dus simpel: op zaterdag en zondag binnen de punten voor Piastri en Verstappen eindigen, en de titel is hoe dan ook binnen.

