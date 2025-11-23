Dít is de stand in het WK als Norris en Piastri gediskwalificeerd worden in Vegas

De Formule 1 WK-stand kan flink op de schop gaan mocht de FIA straks besluiten zowel Lando Norris als Oscar Piastri te diskwalificeren voor de Grand Prix van Las Vegas. In dat geval slaat Max Verstappen een enorme slag en zien zijn titelkansen er wel heel anders uit. Hoe gaat de stand in het F1-klassement eruitzien met de DSQ van McLaren? GPFans zocht het voor je uit.

Wie nu - op moment van schrijven - naar de stand in het WK kijkt, ziet Norris bovenaan prijken met 408 punten. Hiermee lijkt hij vrijwel zeker van de wereldtitel, wetende dat er nog maar twee raceweekenden op het programma staan. Piastri volgt op de tweede plaats met 378 punten. Verstappen zit daar door zijn zege in Vegas vlak achter met 366 punten. Maar het puntentotaal kan nog wel eens flink op de schop gaan als de FIA besluit Norris en Piastri te diskwalificeren in Vegas. Beide heren worden namelijk onderzocht omdat de plank onder de vloer minder dan 9 millimeter dik zou zijn. Een DSQ ligt op de loer en in dat geval ziet de WK-stand er heel anders uit. Gloort er dan weer hoop voor Verstappen?

Hoe ziet F1 WK-stand eruit bij diskwalificatie Norris en Piastri?

Mocht Norris een diskwalificatie aan z'n broek krijgen, dan verliest hij 18 van z'n in totaal 408 punten. In dat geval valt hij terug naar 390 punten. Piastri staat nu nog op 378 punten. Hij finishte aanvankelijk als vierde, en zal bij een DSQ dus 12 punten moeten inleveren. Hij ziet zijn totaal dan zakken naar 366 punten. In dat geval komt hij exact op gelijke hoogte met Verstappen, die nu ook op 366 punten staat. De achterstand van Verstappen op Norris zal bij een diskwalificatie nog maar 24 punten bedragen. Dat is fors minder dan de 42 punten die hij op dit moment nog achter de McLaren-coureur staat. Het kan in zo'n geval weer ongekend spannend worden als we afreizen naar Qatar (sprintweekend) en Abu Dhabi.

