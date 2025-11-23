Mickey Mouse steelt show na zege Verstappen in Vegas: "What the f*ck?"

De Grand Prix van Las Vegas is één van die races waarbij de show naast de baan soms groter is dan de show op het asfalt. Ook dit jaar pakte de organisatie weer groots uit. Zo werden onder meer Minnie en Mickey Mouse ingezet op de zondag. Het populaire Disney-duo verscheen tijdens de Drivers' Parade en na afloop van de race gaf Mickey nog een show weg bij de fonteinen in Vegas.

Mickey Mouse is misschien wel het meest populaire animatie- en stripfiguur van Disney. De antropomorfe muis zag het levenslicht in 1928 en is sindsdien altijd blijven bestaan binnen het Disney-concern. Datzelfde geldt ook voor Minnie Mouse, de vaste vriendin van Mickey. Zij werd weliswaar iets minder bekend, maar ook Minnie verschijnt vandaag de dag nog steeds in Disney-producties. Het bekend stripfiguur-duo betrad dan ook vandaag de grid in Las Vegas. Bij de Drivers' Parade gaven ze de coureurs een warm welkom en na afloop van de Grand Prix gaf Mickey zelfs een waar optreden weg bij de fonteinen. De reacties op social media waren gemengd.

Artikel gaat verder onder video

Mickey en Minnie Mouse begroeten F1-coureurs bij Drivers' Parade

Bij de Drivers' Parade, voorafgaand aan de race, stappen de coureurs op een platte wagen om een ronde over het circuit te maken. De rijders zwaaien dan even naar de fans, om zich vervolgens klaar te maken voor de wedstrijd. Bij de wagen werden ze in Vegas opgewacht door Mickey en Minnie Mouse. Op foto's die circuleren op het internet is te zien hoe Mickey en Minnie de F1-coureurs begroeten en soms een high five geven. Dit deed Minnie ook bij Max Verstappen; dit is te zien op een foto die gedeeld werd op het officiële X-account van de Formule 1. Fans weten niet zo goed wat ze er van moeten vinden. De reacties zijn dan ook verdeeld. "Zelfs de F1-coureurs kunnen de klassieke Disney-charme niet weerstaan", zo schrijft iemand, terwijl een ander kritisch is: "F*cking tragisch dit."

Mickey Mouse voert show op bij zege Verstappen in Vegas

Na afloop van de race, die overtuigend werd gewonnen door Verstappen, verschenen de coureurs bij de podiuminterviews. Deze interviews vonden plaats bij de welbekende Fountains of Bellagio in hartje Vegas. Na afloop van de interviews kondigde interviewer David Coulthard niemand minder dan Mickey Mouse aan, die bij de fonteinen klaarstond voor een ware dans- en muziekshow. Ook op dit optreden van Disney klonken gemengde reacties. "Disney verschijnt in Vegas alsof de halve Strip van hun is", zo schrijft iemand. Een ander reageert positiever: "Mickey Mouse verandert de Bellagio fonteinen in pure magie - alleen in Vegas!" Sommigen maken er minder woorden aan vuil: "What the f*ck?"

UNREAL 🤩



Mickey Mouse led the Bellagio Fountain Show 🔥 pic.twitter.com/Fu2nizwoiD — ESPN (@espn) November 23, 2025

Gerelateerd