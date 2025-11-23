FIA deelt tijdstraf, gridstraf en strafpunten uit na crashes in GP Las Vegas

De stewards hadden het druk tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. Er waren meerdere crashes in de openingsronde en halverwege de race zagen we opnieuw contact. De FIA heeft besloten dubbele straffen uit te delen aan twee coureurs.

Max Verstappen kwam goed weg op het Las Vegas Strip Circuit en pakte meteen de leiding af van Lando Norris die zichzelf uitremde. Achter de twee kemphanen was het chaos in de eerste bocht. Liam Lawson gleed tegen de zijkant van Oscar Piastri en een ronde later brak de voorvleugel af. De Racing Bulls-coureur moest een extra pitstop maken en zou ver buiten de punten finishen. Iets verder daarachter was Gabriel Bortoleto veel te ambitieus met een divebomb op Lance Stroll. De Kick Sauber-rookie raakte niet alleen Stroll, maar ook Pierre Gasly.

Dubbele straffen

Aangezien Bortoleto door de schade uitviel, heeft de FIA besloten hem een gridstraf van 5 posities op te leggen voor de Grand Prix van Qatar. Daarnaast krijgt hij nog 2 strafpunten op zijn superlicentie. De Braziliaan is niet de enige die een dubbele straf krijgt van de stewards.

Gabi into Lance and Pierre! 💥



Here's the contact further down the pack at the first corner 😳#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/pD0y61XNkH — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Alexander Albon was halverwege de wedstrijd in de gokstad van Nevada in gevecht met Lewis Hamilton. De Ferrari-coureur ging wijd in bocht 12 en Albon zag een kans om aan de binnenkant te duiken van bocht 14. Hij reed echter achterop Hamilton en verloor een stukje van zijn voorvleugel. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden en incasseerde deze in de pitstraat. Daarna viel hij uit. Aangezien Hamilton eigenlijk niet werd gehinderd door de touché, krijgt Albon 1 in plaats van 2 strafpunten.

