Norris wijst naar De Ferran na behalen pole position: 'Hij zou erg trots op McLaren zijn'
Polesitter Lando Norris stond tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Las Vegas stil bij de inmiddels twee jaar geleden overleden Gil de Ferran. De oud-coureur was een mentor voor Norris en zou volgens de Engelsman apetrots zijn op wat het team de afgelopen jaren heeft bereikt.
Veel van het huidige succes wordt toegeschreven aan Zak Brown of Andrea Stella, maar De Ferran was tot en met 2023 ook actief betrokken bij de wederopbouw van McLaren. Hij werd aangesteld om de boel te reorganiseren, maar kon die klus niet volledig afmaken. Op 29 december 2023 overleed hij namelijk aan een hartaanval, terwijl hij deelnam aan een privé-evenement.
Sleutelfiguur voor de wederopbouw
Norris is De Ferran nog altijd niet vergeten. “Gil was op sommige manieren een beetje een mentor voor mij, door zijn ervaring als coureur, en wat voor een succesvolle coureur hij was. En toen hij bij McLaren kwam, was hij een van de sleutelfiguren in de grote omslag die we de afgelopen drie, vier jaar hebben doorgemaakt. Hij stond dicht bij Zak en Andrea, dus heel hoog in de organisatie, en hij begeleidde, adviseerde en deelde zijn ervaring zoveel mogelijk,” legt Norris uit.
De Ferran zei simpelweg wat hij dacht: “Had je een slechte dag, dan zei hij: ‘Dat was behoorlijk slecht.’ Maar hij begreep ook je ervaring, je mentaliteit als coureur, en kon je helpen. Hij heeft mij zeker in veel verschillende situaties geholpen de afgelopen jaren.”
De wederopbouw van McLaren zou volgens Norris niet gelukt zijn zonder De Ferran: “Ja, het was dan ook verdrietig toen we hem verloren, want ik weet zeker dat hij erg trots zou zijn op waar we nu staan. Hij maakte echt deel uit van onze McLaren-familie. En ik had het geweldig gevonden als hij de twee constructeurstitels die we nu hebben had kunnen meemaken, en natuurlijk voor ons als coureurs het gevecht om het rijderskampioenschap.”
Bezoekje in Brazilië
Tijdens het raceweekend in Brazilië bracht Norris dan ook een bezoek aan het huis waar De Ferran woonde: “Je praatte over het leven, feestjes, wat dan ook, het leven buiten de Formule 1 en de baan. Hij was altijd een geweldige kerel om mee om te gaan en mee te kletsen. Dus ja, ik mis hem. En daarom was het in zijn huis in Brazilië mooi om weer even aan hem te denken.”
