Voor Oscar Piastri was de vijfde plek het maximaal haalbare tijdens de kwalificatie in Las Vegas. De Australiër zag teamgenoot Lando Norris er met de poleposition vandoor gaan en baalt van de chaos tijdens de sessie, waardoor hij geen vrij rondje kon neerzetten.

Piastri zal in de titelstrijd stappen moeten zetten om het zijn teamgenoot Norris nog moeilijk te maken. Dat lijkt echter een lastig verhaal te worden, aangezien Norris momenteel het momentum te pakken lijkt te hebben. Piastri zat er het hele weekend goed bij, maar tijdens de kwalificatie viel het allemaal net de verkeerde kant op.

Rommelige sessie

De Australiër kent een mindere reeks en blikt daar na afloop van de kwalificatie dan ook direct op terug bij F1TV. “Er was een gele vlag en daarmee was het eigenlijk voorbij. Ik bedoel, we waren snel... daar is geen enkele twijfel over. Op de een of andere manier lijkt het momenteel net allemaal niet te lopen. Ik kan in ieder geval zeggen dat het tempo er wel in zat; het voelde best goed aan in Q3. Het lag aan dingen die we niet onder controle hadden.”

Podiumkansen?

Vanaf P5 zijn er echter wel kansen op het podium, en zo ziet Piastri het ook: “Het is moeilijk om precies te weten waar iedereen staat door het gebrek aan echt racen dit weekend, maar ik denk dat de auto in alle omstandigheden behoorlijk snel is geweest. De auto is snel in de regen en was gisteren snel in droge omstandigheden. Gisteren hetzelfde verhaal: we kregen niet veel kansen om ervan te profiteren. Maar ik denk dat we een goed tempo hebben, en hopelijk kunnen we dat morgen gebruiken om vooruit te komen.”

