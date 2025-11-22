Laurent Mekies zag als teambaas van Red Bull Racing dat Max Verstappen op de tweede plaats eindigde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander moest Lando Norris voor zich dulden en Mekies denkt wel te weten waarom.

In gesprek met Viaplay stelt Mekies dat Verstappen er alles aan heeft gedaan om in lastige omstandigheden voor pole te gaan, iets wat uiteindelijk niet lukte. "Ik vind dat Max weer uitstekend werk heeft geleverd. De omstandigheden op het circuit waren extreem moeilijk. En in de ochtend in de derde vrije training zagen we al dat de grip erg laag was, en tijdens de kwalificatie was er ongelooflijk weinig grip. Ik denk dat het heel erg dicht bij elkaar zat."

Artikel gaat verder onder video

Red Bull had moeite met intermediates

Volgens Mekies had Red Bull het lastiger met de intermediates dan met de wets, terwijl McLaren op de intermediates juist sneller werd in Q3. Dit gaf Norris, samen met de timing van zijn laatste ronde, het voordeel dat hij nodig had om Verstappen te verslaan. "We hadden misschien wat meer moeite met de intermediates in Q3 in vergelijking met ons tempo op extreme wets. Maar uiteindelijk staan we op het punt om te vechten voor pole position. Dus goed gedaan van Max en van het team. Het betekent dat we vandaag het juiste ritme hadden onder moeilijke omstandigheden."

Gerelateerd