Red Bull geeft Tsunoda en Verstappen andere auto's mee in Las Vegas

Max Verstappen en Yuki Tsunoda hebben de eerste trainingen in Vegas afgewerkt met allebei een geheel andere set-up. Red Bull Racing wil zo in kaart brengen wat de beste keuze is voor de kwalificatie en Grand Prix. Tsunoda erkent dat het met zijn set-up best goed ging. "Ik heb in het algemeen wel vertrouwen gehaald uit hoe het voor mij gegaan is op deze eerste dag in Las Vegas", zo sprak hij na afloop.

In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas wist Tsunoda zich verrassend genoeg in de top 3 te nestelen, achter Charles Leclerc en Alexander Albon. In de tweede sessie liep het allemaal even anders, maar dat het grotendeels te maken met de neutralisaties. Tsunoda reed in de straten van Vegas met een andere set-up dan Verstappen. Red Bull wil zodoende kijken welke afstelling het beste werkt op dit stratencircuit. Tsunoda is redelijk tevreden over wat hij op de eerste dag van het weekend heeft kunnen laten zien, maar hoopt wel dat Red Bull - in combinatie met de data van Verstappen - nog iets extra's kan vinden voor het restant van het raceweekend in de Verenigde Staten.

Tsunoda denkt dat snelheid Red Bull "er wel is"

"Het is zonde dat ik wat problemen had in de tweede vrije training. Ik denk dat de snelheid er wel is. Het gevoel was in de tweede oefensessie wel wat anders in vergelijking met de eerste vrije training. Dat maakt deel uit van het leerproces. Het ging richting het einde toch weer de juiste richting uit. Ondertussen hebben we iets geleerd. We hebben dingen kunnen testen met beide auto's. We moeten het morgen voor elkaar krijgen", aldus de Japanner, die stelt dat hij voldoende vertrouwen heeft momenteel in de RB21.

Tsunoda heeft vertrouwen in RB21

"Ja, ik zou wel zeggen dat ik in de eerste vrije training vanaf de eerste ronde vertrouwen had. Ik begin meer over deze auto te leren, in het bijzonder over hoe die werkt op een baan met lage grip. Je wil vertrouwen hebben, omdat je constant controle moet hebben over de auto. Het toont aan dat dit vertrouwen er nog is."

