Las Vegas lag er vanmorgen al vroeg sprankelend bij, want de eerste vrije trainingen zijn inmiddels achter de rug. Dit weekend grijpen veel teams hun kans om met een unieke livery te pronken, al kreeg je daar in de tweede vrije training maar weinig van mee dankzij een hele reeks rode vlaggen, voornamelijk door putdeksels.

