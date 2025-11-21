close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

VIDEO | Red Bull slaat terug na 'handgranaat' van McLaren, chaos en rode vlaggen in Vegas

VIDEO | Red Bull slaat terug na 'handgranaat' van McLaren, chaos en rode vlaggen in Vegas

Vincent Bruins

Las Vegas lag er vanmorgen al vroeg sprankelend bij, want de eerste vrije trainingen zijn inmiddels achter de rug. Dit weekend grijpen veel teams hun kans om met een unieke livery te pronken, al kreeg je daar in de tweede vrije training maar weinig van mee dankzij een hele reeks rode vlaggen, voornamelijk door putdeksels.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Red Bull Racing Formule 1 McLaren Las Vegas Grand Prix van Las Vegas Las Vegas Strip Circuit

Net binnen

VIDEO | Red Bull slaat terug na 'handgranaat' van McLaren, chaos en rode vlaggen in Vegas
GP Las Vegas

VIDEO | Red Bull slaat terug na 'handgranaat' van McLaren, chaos en rode vlaggen in Vegas

  • 34 minuten geleden
Lambiase over vrijdag Verstappen in Las Vegas: 'Was tevreden over de balans'
Lambiase over Red Bull

Lambiase over vrijdag Verstappen in Las Vegas: 'Was tevreden over de balans'

  • 51 minuten geleden
McLaren ziet voordeel Red Bull verdwijnen door FIA-ingreep:
Motorwissels

McLaren ziet voordeel Red Bull verdwijnen door FIA-ingreep: "Vanaf 2026 wordt het anders"

  • 1 uur geleden
  • 2
 Verstappen velt oordeel over Norris:
WK-titel voor Norris?

Verstappen velt oordeel over Norris: "Ik heb niets om over te liegen"

  • 1 uur geleden
  • 3
 'Ferrari optie voor Verstappen in 2027, kamp Leclerc voert gesprekken met Aston Martin'
Toekomst Leclerc

'Ferrari optie voor Verstappen in 2027, kamp Leclerc voert gesprekken met Aston Martin'

  • 2 uur geleden
  • 4
 Marko positiever dan Verstappen over vrijdag: 'Zitten er eigenlijk vooraan bij'
Red Bull in Las Vegas

Marko positiever dan Verstappen over vrijdag: 'Zitten er eigenlijk vooraan bij'

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • Gisteren 12:59
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
100.000+ views

Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs

  • 1 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x