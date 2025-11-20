Max Verstappen is natuurlijk één van de beste regencoureurs aller tijden en het is dan ook geen grote verrassing dat hij fan is van dit soort races. Het is dan ook tegen het zere been van de Nederlander als een fan een andere mening heeft.

Regenraces in de Formule 1 staan bekend om hun onvoorspelbaarheid en spektakel. Wanneer de hemel opentrekt, verandert het asfalt in een verraderlijk speelveld waar grip schaars is en fouten keihard worden afgestraft. Coureurs moeten hun wagen met uiterste precisie controleren, terwijl teams razendsnel strategische keuzes maken met de strategie. Juist deze chaos maakt regenraces tot hoogtepunten binnen de sport. We weten bovendien dat Verstappen natuurlijk één van de beste regenracers uit de geschiedenis van de sport is. Vaak laat hij het beste van zichzelf zien in de moeilijkste omstandigheden.

Idioot!

Verstappen, als doorgewinterde regenrijder, krijgt een reactie van een Reddit-gebruiker onder zijn neus: "Regenraces zijn saai. De auto's zijn langzaam en er wordt niet geracet. Het enige vermakelijke zijn de fouten van de coureurs." Het is natuurlijk tegen het zere been van de viervoudig wereldkampioen: "Meneer of mevrouw: je bent een idioot", waarna de filmcrew in lachen uitbarst. "Regenraces zijn helemaal niet saai en de auto's zijn helemaal niet langzaam. Ook valt er genoeg racen te zien. De rijdersfouten zijn zeker niet het enige entertainment. Ik bent het er enorm mee oneens. Ik vind het leuk. Het maakt wel uit hoe hard het regent en wanneer de regen valt. Het kan in ieder geval heel vermakelijk zijn."

"Sir/mam you are an idiot"

MAX EMILIAN VERSTAPPEN 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/iZL94MNDDF — Laura 🦋 (@formuLau16) November 20, 2025

