Verstappen over 'blind vertrouwen' met Lambiase: "We hoeven amper meer te praten"
Gianpiero Lambiase speelt al jaren een grote rol in de prestaties van Max Verstappen en hoewel het tweetal elkaar soms ook wel kan schieten, wil de Nederlander niet zonder zijn engineer. Hij vertelt maar weer eens trots over hun fantastische samenwerking.
In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.
Mindere voorbeelden
Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari, waar we de twee coureurs toch met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio kunnen betrappen. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. De reeds vertrokken Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.
Blind vertrouwen
Bij Securing The Win krijgt Verstappen de vraag of Lambiase inmiddels Verstappen 'blind kan vertrouwen': "Dat denk ik wel. Dat is door de jaren heen gegroeid, natuurlijk. We werken al zo'n tien jaar samen. Dat is een lange tijd. Ik denk dat we inmiddels op het niveau zitten waarbij we amper met elkaar hoeven te praten. We weten al wat we willen proberen, waar we aan willen werken, of wat we willen veranderen. Dat is superbelangrijk in de Formule 1", zo besluit de Red Bull-rijder.
